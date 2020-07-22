神州觀察：精日碩士生辱華　除學籍不足以懲

內地近年屢有精日分子瘋狂「辱華」行為發生，一邊拿民族的災難和人民的傷痛來作樂取笑，一邊通過各種平台美化二戰日本侵華罪行，及為日本軍國主義招魂，盼望中國再被侵佔，堪稱數典忘祖，民族敗類。更甚者，他們的某些思想言論之極端與惡毒程度已然超越了「辱華」範疇，簡直就是赤裸裸的反人類行為，本質上仍屬法西斯主義，實應嚴懲不貸。

中國科學院大學碩士研究生季子越早前在境外社交平台多次發表涉及南京大屠殺等錯誤言論，當中不乏使用「支那」字眼，又希望中國「解體」，及將南京大屠殺中比賽殺人的日本兵稱作「老英雄」，以「婊子」形容被侵害的中國婦女，各種詛咒言詞不堪入目，更激起廣大國內同胞憤怒聲討。涉事學校日前終以損害國家利益、違反國家和學校相關規定為由將其開除學籍。

此前季子越曾經迫於輿論壓力作出道歉，惟難息眾怒，因為其發表類似極端言論的行為早有前科，認為此番道歉只是為保全學籍的應付舉動。果不其然，據指就在校方作出除名決定當天，季子越又在社交平台發文辱罵國人，更揚言會對愛國民眾「見一個殺一個」，可見真的毫無悔意，對自己同胞的仇恨程度更是叫人吃驚；此舉又何止是鼓吹軍國主義精神及「辱華」這麼簡單，根本就是公然的刑事恐嚇，又豈能只是開除學籍了事？

事實上，內地近年對於精日分子的打擊行動並不少見，相關「辱華」極端言行更屢屢挑戰國家法律及社會道德底線，像早前以「豬頭人身」系列漫畫歪曲史實、醜化中國人生活習慣的作者便十分崇拜日本文化；湖北及四川亦有人組建網絡組織「黑龍會」，頻繁發表辱華言論，為分裂國家勢力搖旗吶喊助威；江蘇更有人公開發表「南京大屠殺是假的」等言論，要求關閉大屠殺紀念館，及利用日本軍國主義思想對境內青少年進行洗腦，以圖讓更多人仇視自己的國家，事件亦凸顯精日現象在內地仍然很猖獗。

用外交部長王毅的話說，精日分子就是中國人的敗類，然而敗類層出不窮卻是個大問題，萬一日本或其他列強哪天再打過來，這些人肯定會爭相跳出來做漢奸、「帶路黨」，中國過往的歷史更一再印證了這個可悲的事實，所以亟需拿出更有力方案治理及解決問題。早前有上海男子曾發布「南京殺三十萬太少」、「侮辱了怎麼樣」的言論，後被當地公安局以尋釁滋事行政拘留，但拘留並不足以懲戒這類行為，惟內地法律至今仍欠缺具體規定，故有人建議當局應該效法歐洲設立反「精納粹」法案，予以重懲，亦可有效阻止新法西斯主義抬頭趨勢。