世界視線：民調被拜登拋離　一六年奇迹難再

美國總統特朗普接受霍士新聞記者華萊士訪問時，被問到多次在民調中大幅落後民主黨參選人、前副總統拜登時，強調那些都是「假民調」：「二○一六年它們是假，現在更假，這些民調較當年更糟糕」。另一方面，特氏又拒絕承諾接受敗選的結果，稱現階段「認輸」為時尚早。

儘管特氏被趕出白宮，幾乎已是板上釘釘的事，但「特粉」們仍抱有幻想，希望重複一六年對希拉妮「逆轉勝」的奇迹，須知此一時也，彼一時也，當年大選，特氏是政治菜鳥，希拉妮則有累積多年的從政包袱，被人們視為華盛頓政圈暮氣沉沉的老政客，不少選民願意賭上一把，給特氏四年機會。簡單來說，一六年大選是「希拉妮討厭者」而非「特朗普支持者」的勝利。選民「賭」這一把，結果如何，不必細表，值得注意的是，儘管有民調顯示，多達三成八受訪者認為拜登「患有某種形式的認知障礙症」，但拜登的民調領先幅度卻不斷擴大，看來今屆大選，又是一場兩害相權取其輕的「比爛秀」。

亦有「特粉」指出，距離大選尚有三個多月，特氏只要有「巨大動量」（momentum），就足以扭轉乾坤。例如《今日美國》報章一篇分析文章就指出，一八六四年南北戰爭正酣，北方聯盟軍一度失利，傷亡慘重，當時正爭取連任的林肯被普遍看衰，但到了九月，當北方軍隊攻克亞特蘭大，戰局開始改觀，被形容為「一場小勝利為林肯帶來大選的勝利」。問題是以特氏的抗疫表現，疫情在未來幾個月相信難以緩和，特氏亟盼的「小勝利」根本無從談起。

至此，問題又回到特朗普會否「束手就擒」？眾所周知，「認輸」並非特氏本性，就在上屆大選進入尾聲時，特氏即說過如希拉妮獲勝，他不會承諾尊重結果，他近期頻頻拿「郵寄投票」說事，就被認為是為「推翻」不利於他的選舉結果鋪路。特朗普治國無方，卻是「圈粉」有術，其死忠支持者雖然只佔選民約三成，卻很可能響應領袖號召，拒絕承認選舉結果，一場「內戰」一觸即發。