中俄、中伊的能源貿易協議本身除對當前中美關係和地緣政治有影響之外，還可成為針對石油美元的武器。二○一九年中國原油、成品油、天然氣的進口達二萬億元人民幣，相等於近三千億美元，今後進口量應更大。若中俄中伊都將之部分轉為歐元或人民幣結算，對石油美元當有顯著的衝擊，也有重大的示範作用。

特別是在當下，美元無限量發行，外國卻捨棄美元國債，逼得美聯儲局把大量美元形成的國債自我吸納，美元的壓力巨大。中國已有人民幣石油期貨貿易，現數額小，作用不大，若中俄中伊石油天然氣交易用歐元而非美元結算，對美元會是落井下石。美國可怎樣應付？

過往，伊拉克用歐元作石油貿易結算，美國借題侵略，推翻薩達姆政權。利比亞用歐元結算，也招來美國滅國的命運。為保霸權主義最重要基礎的美元，美國不惜開戰。可是，中國不比伊拉克和利比亞，中國領導層也驚覺美國亡我之心。美國可以對華開戰扭轉中國用歐元結算嗎？美國能做的，不過是加強作用不大的制裁，在中國內部則發動親美勢力。像伊拉克式的侵略，利比亞式的顏色革命，應沒有機會。結果只會取決於中國政府的決心。

中美之爭已經不是經濟競爭，上世紀八十年代美國已敗於日本的產業競爭力，扭轉敗局的是政治加金融，政治上迫使日本政府唯命是從，不惜把傳統的產業政策、企業體制全部破壞。金融則是匯率上任美魚肉，開放市場，讓美國金融勢力控制日本金融。

當前中國也如日本把美國的產業打敗，美國反撲的也僅是政治與金融。但中國應不同於日本，政治上不會屈服，最大的危險便在金融，特別是中國金融主要是美國投資銀行和留美回來的一批，篤信美國政府宣傳的金融理論與改革的一套。

應對美國的攻擊，竟然也是日本九十年代下半期的金融全面開放改革，卻從未總結日本在金融開放後，對經濟發展造成的破壞損害。

還好，目前中國加緊控制跨境資金往來，或許用嚴控洗錢和資金非法外逃可抵禦要求金融全面開放的內外壓力。如日本的例子，中國與美國之爭的成敗在於金融，不在產業與貿易，亦不在有否熱戰。

正由於金融的巨大威力，尤其是對付嚴重負債的美國，中國好應把貿易結算武器化，全力推動歐元或人民幣或本幣結算，以去美元化，從美國最弱之處，重點攻擊。

摧毀美國霸權，世界和中國才可以長治久安。