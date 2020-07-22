有網民上載一張日前在西貢萬宜水庫拍攝的照片，只見遍地都是行山人士拋棄的垃圾，紙巾、膠袋、水樽、紙皮箱等等，滿目瘡痍，慘不忍睹。若是平常時候，許多人必定甩鍋給內地遊客，譏諷同胞們不文明、沒有公德心，惟目前內地遊客幾乎絕迹香港，這些人找不到替罪羔羊，只好承認行山人士「極度自私」、「離晒大譜」。

事實上，許多香港人不僅自私，而且自大。他們總是以俯視的眼光看內地，認為自己高人一等，殊不知大家身上都是同樣的基因，香港人並沒有比內地人高尚到哪裏去。部分內地人固然改變不了髒亂吵的劣根性，部分香港人何嘗不是如此？充其量只是五十步與一百步之差而已。最難堪的是，內地新冠肺炎已經受到控制，反而香港出現第三波爆發，不知伊於胡底。當初黃絲們聲嘶力竭要求對內地「全面封關」，有人更揚言要到外國避疫，詎料言猶在耳，羅冠聰之流便急急由美國逃回香港，《港區國安法》出台後他又狼狽逃竄英國，惶惶如喪家之犬。顯而易見，香港第三波疫情正是從外國輸入，是自認擁有高貴血統的洋人所賜。難怪不少香港人北上避疫，真可謂風水輪流轉，這次恐怕不是香港人歧視內地人，而是內地人不歡迎香港人。

鑑於香港疫情持續惡化，本地檢測能力不足，港府要求深圳市政府協助，安排兩間公司為港人檢測病毒，首先為高風險群組包括安老院員工等逾四十萬人檢測。這樣既可以解香港燃眉之急，也可以大大降低檢測費用，沒想到反中亂港傳媒又煽風點火，聲稱此舉等於將港人資料送中。那班黃絲亦大聲疾呼「大陸公司檢測存疑」，可見香港社會是何等反智。人們實在不明白，既然黃絲們如此害怕送中，連檢測病毒也弄得杯弓蛇影，為何還要留在香港？為何不去找美爹英爹？或者美爹英爹根本不想收留他們？