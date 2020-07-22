某國際武打巨星曾戲言，「中國人是要管的」，在網絡上引來不少冷嘲熱諷。若從字眼研究，或許有值得斟酌之處，但換個角度客觀分析，未嘗沒有可取之處。中國人的民族性十分複雜，並非三言兩語可以表述，但基本上紀律性高，服從性高，所以政府頒發強制性法令，短時間內收效可以預期 。

反觀歐美人士，人權掛帥，標榜自由，自我中心，任何事都以個人權益為先，國家民族利益為後，美國疫情之所以如此厲害，除了因特朗普抗疫不力 ，就是因當地人抗拒戴口罩，認為有病才需要用，沒有想到其預防疾病功能， 亦可避免自己成為散播病毒者。澳洲疫情對比美國較為輕微，便是因禁足令及社交戒嚴令及時推出，能夠在源頭堵截，減少社區爆發。

新冠肺炎病毒潛伏期長，而且患者或沒有表面徵狀，不像普通感冒或流感有明顯病徵，可說是防不勝防。寧枉毋縱，香港人自發戴口罩，早前曾令疫情一度受控，但因多日沒有本土感染個案，結果態度上出現鬆懈，除口罩四處開餐玩樂，搞大型聚會，結果一發不可收拾，不單止自己染疫，還累及無辜。

禁足令限制市民外出，須留在家中，沒有與其他人接觸，自然減低散播病毒的機會。雖然未推出已引起關注，但以香港人過往的經驗，相當倚靠執法，嚴格執行才能令法令免致成為無牙老虎。還有最重要的是，不要只談不做，疫情已到了相當嚴峻的地步，若要推出禁足令便要果斷實施，別再拖拖拉拉，又等一段時間後才頒布。

病毒可不會等人，一星期足夠以幾何級數蔓延，專家已警告，公共醫療系統恐怕很快會崩潰，未來七日是關鍵時期，任何有效的抗疫措施，應盡快推出。任何措施都慣性慢幾拍，究竟這個政府在打哪門子主意，真是耐人尋味。