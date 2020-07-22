無論中國是否願意，看來中美之間的冷戰已經開始。從貿易衝突開始，中美之爭已伸延到其他領域，如南中國海主權問題、釣魚島海域爭端、中印邊境衝突、台海兩岸對峙、新疆問題，甚至香港反修例及國安法、再加上對華為5G業務的攻擊和封鎖、對中國倡議一帶一路的阻撓，種種迹象都顯示，這次中美衝突是全面策略而非個別領域的爭端。

雖然從中國的角度看，中美冷戰毫無必要，中國在軍事上只是世界第三強國，與美國差距仍遠，甚至不及俄羅斯。中國的人均收入只屬世界中等水平，與富裕國家比較還有一大段路要追。中國是自由貿易的受益者，無意改變現有制度。但是否發動冷戰，並非由中國說了便算，儘管中國退讓，美國得嘗甜頭後，不會輕易滿足，肯定繼續步步進逼，直到中國退無可退。依美國一些智囊論述，美國現時正面對中國不斷擴張，到處生事，全球樹敵，力圖推倒幾十年來美國一手締造並努力維持的世界秩序。自從冷戰結束，舊日的蘇聯解體後，全世界都以美國為領袖。獨是中國不自量力，處處挑戰美國的領導地位，才導致世界秩序受破壞。所以美國需重振雄風，勇敢面對中國的挑戰。

依這些智囊的看法，中國的挑戰迹象明顯，她不惜與東亞各國為敵，東面侵犯日本尖閣諸島海域，向台灣發出挑釁，壓縮台灣的國際活動空間；南面宣布整個南中國海為她的內海，不惜與東南亞各國爭奪海域的航行權和經濟權益；她壓迫居住西北邊區的維吾爾族穆斯林，把異見者囚禁進集中營；她利用《港區國安法》限制香港市民的自由，要把犯法人士遞解北京受審；她推出一帶一路經濟帶作為向外擴張的綱領，掠奪各國資源，強迫各國為她的經濟擴張服務；中國更派出她的尖端科技巨擘華為到處伸手，要搶奪5G通訊科技的世界領導地位。

依美國智囊的解釋，中國是最大的麻煩製造者，以鄰為敵，到處惹事，令世界不安，美國處於被動被迫回應地位。美國只是幫助被中國欺負的友好如日本和台灣，聲援受到鎮壓起而反抗的香港市民。美國派出軍艦巡弋台灣海峽和南中國海，為的是向全世界顯示美國捍衞公海航行自由的決心。美國對中美關係這種論述當然是扭曲歷史，罔顧實際現況，但如果他們堅持用這種敵視對峙眼光來處理兩國關係，中國將被迫回應。中美雙方已經進入劍拔弩張，一觸即發的處境，看美國政府的發言，全面改變修詞，口口聲聲稱中方作中國共產黨，擺明挑釁仇視，並鼓動友好國家加入行動，兩國之間陷於這種對立關係，怎可能不是冷戰的序幕？