疫情爆個不停，確診人數與日俱增，專家憂心忡忡提出「禁足令」，只是以港府廢官慣性議而不決的作風，加上經濟急劇下行，失業人數創十五年來新高，禁足令對經濟打擊巨大，幾可肯定他們必然諸多搪塞，香港命運如何，只能合十祈禱。

此情此景下，林鄭月娥卻仍然堅持如期舉行九月初的立法會選舉，動機為何，惹人疑竇。不是嗎？疫情仍然嚴峻，港府抗疫無能，民怨很容易從港府身上轉移至建制派，選情必然大受打擊。反之，反對派乘黑暴聲勢急欲再下一城，在港府明縱暗護下，早前舉行的所謂初選暢通無阻，更號稱有六十萬人投票，藉此顯示自己有民意認受，繼續放任下去，建制派慘敗殆無疑問。

更何況，疫情至今並無受控迹象，即使到了九月僥倖回落，但報名期後便是各式拉票宣傳，參選人為「騷肌肉」必然號召支持者簇擁上街，隨時黑暴再起，人群一聚集，病毒便有可乘之機，恐怕不用等到投票當日，疫情不是更加失控，便是再度死灰復燃。

如今港府擺出的態度是，樂於看到反對派成功奪權，並為他們鋪路重演去年區議會選舉大獲全勝的歷史。林鄭堅持不將選舉延期固然是一例，選管會主席馮驊連「關愛隊」都拒絕接納、港府無動於衷又是一例；最蹊蹺的還是律政司司長鄭若驊的反應，在中聯辦開腔將初選定性為非法活動，嚴厲譴責並支持港府進行調查後，鄭若驊依然顧左右而言他，至今不敢明確表示初選違反《港區國安法》，只一味推說已收到相關投訴，必要時會徵詢律政司法律意見。

夠荒謬了吧？律政司司長也不夠權威，還要詢問下屬法律意見，全世界最搞笑之事莫過於此。顯而易見，鄭若驊打從心底裏不認同國安法，壓根兒不認為反對派初選違法， 甚至期盼他們奪權成功。連疫情都不能叫停選舉，廢官明幫出晒面，反對派大可提前慶功了。