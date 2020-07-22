有人問，中美兩國會否在南海爆發激烈的軍事衝突？我說嘛，應該不會。打仗得要有人願意才可以，一隻手是拍不響的，況且如果兩隻手都不想拍，那就更不可能發生聲響了。

當今世界，很多國家都擺出一副不怕戰爭的樣子，但那只是嚇唬人，其實十居其九都不想一戰，甚至是畏戰。

總統特朗普治下的美國，堪稱全球第一的戰爭叫囂者，其實卻最想避戰。數年前山姆大叔看起來像是磨刀霍霍向北韓，更宣稱會派遣三個航空母艦戰鬥群靠向朝鮮半島。到頭來卻是「有姿勢冇實際」，後來有記者質問特朗普為何對平壤退讓，這位白宮主人衝口而出，但講的很可能是實情，他說：「我不希望你和你的家人陷於核戰之中。」特朗普對北韓尚且如此忌憚，何況是對中國？

去年，伊朗擊落美國一架無人機，美軍已做好報復準備。但在行動前的十分鐘，特朗普喊停，表面上說是不希望伊朗生靈塗炭，說穿了，華盛頓是畏戰。

美國固然不想打仗，而中國也不希望在現階段與人兵戎相見。今年六月二十四日，中印兩國的邊境衝突情勢嚴峻，雙方不斷增兵，但筆者仍是老神在在，當天發表的文章，題為「中國西南 大戰難啟」，告訴你，開戰自有開戰的迹象，但各種迹象顯示，中國極不欲與印度兵戎相見。如今事隔近一個月，中、印兩國確實沒有開打，兩國邊境的氣氛也紓緩了不少。中國就連對印度也不想打，何況是對美國？中美兩國暫時不會打起來，但做些小動作向對方示威則頻頻會有。傳聞日前美軍一架無人偵察機由菲律賓起飛，進入中國境內，由南飛到北，生怕你不知道，還在五萬呎的高空，主動透露自己的身影，以圖氣你一氣。但美國對華能採取的所謂軍事行動，大抵只此而已。