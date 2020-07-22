英國隨美國的魔笛起舞！英國首相約翰遜的國策倒向美國彰彰明甚，尤其佢「改變初衷」，以所謂「基於安全風險考慮」宣布從明年起，禁止電訊商購買和使用中國科企華為的5G設備，現存裝置亦須於二○二七年前拆除。

阿哥，使唔使咁十萬火急吖？乜鬼「安全風險」咁巴閉呢？講真，彼此都合作咗成二十年喇！依家先發覺有「安全風險要考慮」，英國嘅情報局，亦即通稱「軍情六處」乜如此不濟，反應咁遲鈍咩？嗱！儘管英國衞生大臣夏國賢稱封殺華為並非受美國嘅影響。之不過，「大嘴巴」特朗普就認屎認屁，公開噴口水花，指英國封殺華為係佢「游說成功」。而英國官員，據悉私底下表示，若然特朗普十一月競逐連任失敗，英國或會改變禁制華為嘅決定！

約翰遜同特朗普果然係「好兄弟」，齊上齊落！約翰遜拒用華為之舉未免鹵莽，沒有考慮英國嘅實際利益，英國佬依家經濟衰到貼地，據悉單係拆除現存華為5G基地台和天線，需至少五年，花數十億英鎊，再覓其他公司鋪過晒啲網絡，又要花一大筆，而且，有咁正嘅行業龍頭華為唔用，用一大筆冤枉錢搞相對落後嘅網絡，除了尷尬，就係犯賤！約翰遜之領導能力，可思過半矣！

中國駐英大使劉曉明日前接受英國媒體網上訪問表示，英國拒用華為等同拒絕未來！旨哉斯言！他指5G代表未來，也是日常生活方式的未來，而華為及中國均是5G的領導者，而中國企業曾是中英兩國雙贏合作的典範。

歷史告訴大家，任何一個國家黐埋美國佬身上，必會不得好死，日本便是一個好例子！英國若然不知悔改，唯美國馬首是瞻，只會是一條「不歸路」！國力唔掂、軍事不濟，連經濟也被美國佬拖垮，憑乜可以復興？想不到約翰遜帶領英國「脫歐」成功，卻急急靠近美國，也一手將英國推向衰落！