美國和俄羅斯最近未能達成延長二○一○年《新削減戰略武器條約》一致意見，協議是限制美俄兩國部署的戰略核彈頭數量，防止這兩個大核國的核軍備競賽，協議將在明年二月到期。俄方表明願意續簽該協議，可是美國一直拖延，認為應將中國納入談判，但中方以拒絕加入為由，將討論冰封，會談只能再拖延到今年七月底或八月初再重啟。

現擁有核武器的國家並不多，只有美、俄、法、中、英、印度、巴基斯坦、北韓及以色列。根據所呈報的核武總數有一萬三千四百多枚，但各國擁有數量並不均勻，美俄兩個核子大國佔去一萬二千多枚，各擁六千枚以上，相比第三及第四個擁有核武最多的國家法國及中國，各只有約三百枚，美俄核武量是他們的二十倍。英國有二百一十多枚，餘下來國家的核武量就較少。

美俄的核武力量相比於其他國家，可謂大巫見小巫，基本上不值得美俄擔心，只要兩國主導《新削減戰略武器條約》不隨意增加核武儲備，其他國家難以追及。美國之所以與俄羅斯談論該條約時，強要把中國拉進去，沒有邀請英、法討論，原因是害怕北京未來核武的發展。該國情報得知，內地未來十年會將核武庫增加一倍，但沒法證實這消息，美國當然以寧枉無縱去處理，將中國拉下水一同限制新增核武量，而英法是美的盟國，決不會搞破壞。

美國的做法是借條約去監督別國發展，完全是冷戰時期的思維，在國際形勢變化不斷，經已不再是美俄獨大話事的日子，北京為何要加入美俄核談？美國這無稽的動作，北京怎可能搬石頭砸自己的腳，無益無建設性地被拖着鼻子走？兩大核國美俄外，中國可以在國際管理核武做更多工作，與巴基斯坦、印度、北韓等國連成陣營，共同規劃核武發展，形成美俄以外，另一個有議價能力的組合，發揮影響兩大核武國的中間力量。