功夫茶：屋漏更逢暴雨　特區毒禍橫流

有道是「滄海橫流方顯英雄本色，奮楫波濤終將勇立潮頭！」之不過，如果毒禍橫流，咁又係乜本色呢？仲使問阿貴，梗係「毒港本色」啦！毒品害人，影響一生，問題係香港唔單止毒品掃極都有，仲單單破紀錄，毒禍橫流，毒品如入無人之境，依家仲加埋新冠病毒一發不可收拾！嗱嗱嗱！仲有港獨、毒果報長年累月播獨、假難民毒、廢柴政府施政鬆弛無道廢噏毒等，試問一千一百多平方公里面積嘅蕞爾小島——香港，能承載這麼多「毒」嗎？

毒港本色，絕非吹水！呢，受疫情影響，毒販應變能力叻過港府廢官多多聲，佢哋由客運轉變為貨運。香港海關今年一至六月喺香港國際機場共破獲四百零九宗毒品案件，並檢獲約一點六噸懷疑毒品，包括可卡因、冰毒及氯胺酮等，估計市值逾六點六億港元。客運方面，今年上半年共接獲三十六宗，總重一百三十一公斤，市值一點一億港元，表面睇同去年嘅三十一宗重一百零八公斤差唔多。

之不過，唔好忘記今年三月因疫情肆虐，航班升降量已大減九成，所以海關機場科空運貨物課監督劉青龍強調今年三個月已相當於去年上半年嘅偵緝量，情況不容忽視！貨運方面更加嚴重，今年上半年共接獲三百七十三宗貨運毒品走私，重一點五噸，市值五點五億港元，較去年同期升一倍。阿哥，你話香港係唔係毒港本色吖？

嗱！騙徒手法層出不窮！而毒販手法一樣花樣百出。日前警方毒品調查科根據線報，喺二十一號星期二展開打擊毒品行動，期間喺沙田大圍田心村對開截查一名形迹可疑男子，當時佢推着一架載有五個發泡膠箱及一個米袋嘅手推車；警方搜查，發現米袋藏有懷疑可卡因粉末及大量榴槤核，核內亦封裝有懷疑可卡因。行動中，警方共檢獲約八點二公斤懷疑可卡因，估計市值八百多萬港元。

無獨有偶，警方同海關都異口同聲表示，販毒手法推陳出新，無奇不有，包括「包藏禍心」，將毒品藏於即食麵調味包、咖啡豆包裝袋甚至榴槤之內，唔到你唔服。咁仲唔止，本港過去數年檢獲嘅毒品仲愈來愈多，好似冰毒咁，一七年檢獲一百四十四公斤，到今年上半年達到五百零七公斤，而且呢啲都係冰山一角咋！

嘩！漪歟盛哉！怎一個「毒」字了得！事實上，香港、內地、台灣，毒品都如入無人之境，掃極都有，仲要單單破紀錄，清朝當年有個「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」大氣魄禁煙嘅林則徐，依家有乜？你問功夫茶，功夫茶問邊個？各位街坊，林則徐禁煙最積極，有種使命不懼任何阻力以救國家，佢痛切上疏：「若猶泄泄視之，是使數十年後，中原幾無可以禦敵之兵，且無可以充餉之銀。」其所痛陳懇切，字字發自肺腑，令道光皇帝為之動容，召見佢好幾次，畀個「欽差大臣」嘅頭銜佢查辦鴉片，要佢貫徹朝廷嘅政策！之不過，晚清太爛了，最終都係要簽不平等嘅《南京條約》！林則徐亦垂老投荒，在路上聽說英軍已攻下鎮江，心繫中原，賦詩明志：關山萬里殘宵夢，猶聽江東戰鼓聲。百數十年後，吾人猶如見其人之肝膽忠義昭日月！

講真，今日毒禍橫流跨兩岸四地，毒品愈掃愈有，中港掃毒表面雷厲風行，就係欠咗個林則徐咁嘅熱血硬漢子，否則點會捉來捉去都係啲蝦兵蟹將，而任由本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻逍遙法外！事實上，粵港澳台所涉跨境集團嘅毒品案，全涉及上海仔。境外毒品輸入，其實來來去去都係嗰幾條路線啫！若然有林則徐當年禁煙嘅決心，而上海仔唔係有警方、司法嘅超級保護傘，功夫茶相信即使萬惡滔天嘅上海仔有三頭六臂，識飛天遁地之術，唔係獵犬終須山上喪，都老早伏法喇！

最慘係，依家香港立立亂，廢官斷估冇辛苦，幾毒攻心都唔知點收科！呢，淨係隱形新冠病毒，潛伏喺社區，日日爆到七彩，政府防疫慢十拍，大隻講，唔好畀功夫茶批中，日日一百幾十單，香港變疫埠，到時先來實行禁足令，食肆全部唔准堂食，搞到一褲都係，醜態百出！

至於港獨氾濫成災，國安法實施後徒有虛名，漢奸黎之流繼續唔怕坐監，只怕洗廁所，香港邊有撥亂反正嘅一日！呢，立法會選舉將至，反對派奪權成真只有一步之遙，林鄭好似樂觀其成咁款，連疫情肆虐都唔想延期選舉，到底係咩心態，心照！假難民毒又係另一大患，治安不靖，兼且往往與黑幫勾結製毒販毒，海關掃毒幾盡責都獨力難支！總之，幾毒攻心，香港就真係盲公都聞到臭，離死期不遠了！

香港唔想成為毒港，去特區毒禍橫流之本色，只有將上海仔呢個萬毒之源剷除，繩之以法，再剷起埋漢奸黎反中亂港之流，永絕港獨後患，兼且退出國際公約唔畀假難民入境。香港先可以正名「香港」，就係咁簡單！