世界視線：重啟疫情記者會　特朗普黔驢技窮

面對愈來愈嚴峻的新冠肺炎疫情，美國總統特朗普最新應對策略是：重新主持白宮疫情記者會。

說疫情記者會是特氏的「競選策略」，絕非無的放矢。真人騷節目主持人出身的特朗普，最重視的是如何吸引人眼球，四月底他宣布取消例行記者會時，指摘傳媒因記者會取得收視率，但美國民眾除了「假新聞」外，甚麼都得不到，因此不值得花費精力舉行記者會。然而兩個多月後的今天，同一個特朗普卻說，他親自主持記者會，能保證錄得好收視，也是將疫情資訊帶給觀眾的最佳辦法。

特朗普的確需要「表演舞台」。距離大選投票日只有三個月多一點，本來雙方陣營應該舉辦大型造勢集會，但眾所周知，特氏在俄克拉何馬州的集會入座率慘不忍睹，大大打亂了競選團隊的部署，而電視舉行記招好處多多，既不怕反對派「網軍」暗中搞破壞，拿了門票後不出席；而就算民眾邊看電視邊把他罵個狗血淋頭，也照樣可當作是支持總統的「收視率」。

明乎此，就知道特朗普肯定不會吸取教訓，新一輪的疫情記者會，仍然會以特氏的個人為中心，其他如過敏與感染疾病中心主任福奇等衞生專家，一律不見影，而「注射消毒劑」等謬論，亦肯定將陸續有來。特氏無心抗疫，志在曝光，還體現在記者會上的這一幕，有記者問及已故富豪淫媒愛潑斯坦的前女友吉絲納被捕一事，明明跟疫情完全無關，特朗普不僅照答不誤，還說自己跟對方相熟，祝福她「一切安好」。面對特朗普三不五時的「出格」演出，拜登只要安坐家中，即可收穫對手送上門的政治彈藥，何樂而不為。

然而這正是特氏的局限之處，除做騷「博出位」，他實在沒甚麼過硬本事，現在的問題是，表演還得繼續，新一季節目的劇本是甚麼，繼續甩鍋中國隱瞞疫情，相信特粉也會悶出鳥來。美國司法部日前起訴兩名中國黑客，聲稱他們嘗試竊取新冠肺炎疫苗研究成果，疫苗之戰中的中國威脅，或許會是新一季「防疫真人騷」的重頭戲。