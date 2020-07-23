正論：抗疫慢十拍　失控乃人禍

在疫情失控的陰霾下，香港變得不再一樣。昨日文憑試放榜，本來是狀元暢談感受的大日子，奈何疫情嚴峻，只能破天荒改為網上放榜，失色不少。儘管如此，港府抗疫依然好整以暇，漫不經心，不僅「室內口罩令」拖到今日才實施，從高危地區入境本港者須出示核酸檢測陰性證明亦遷延多日才落實，更不必說豁免檢測人士依然獲得豁免。前門拒虎，後門進狼，港府抗疫自相矛盾，疫情反彈絕非偶然，而是必然，乃人禍所致。

食衞局局長陳肇始昨日煞有介事宣布，市民在公共交通工具轉乘處及總站，以及任何室內公眾地方，今日開始須強制戴口罩，為期十四日。人們奇怪的是，這項措施明明早在數日前已由特首林鄭月娥宣之於口，想不到竟要耗費數日時間才能落實，香港效率何以如此低下？抗疫如救火，任由火勢長燒，救火事倍功半不用說，大火一發不可收拾更是必然結果。這就難怪，昨日本港新增病例達到一百一十三宗的新高紀錄，本地感染佔過百宗，過半源頭不明，不僅沒有回落迹象，甚至呈愈演愈烈之勢。

顯而易見，收緊禁聚措施至今起不到效果，不用多久，公營醫療系統徹底崩潰勢必一語成讖。然而，港府直到今日仍然堅持做事只做一半，只規管市民在室內和公共交通工具戴口罩，室外卻不受限制，變相獲得豁免，還以市民跑步、踩單車等諸多理由辯解，客觀效果就是鼓勵更多市民蜂擁外出。連日來，已有大量市民湧往離島和郊區避疫，導致垃圾遍地，人多聚集加上不戴口罩會有甚麼風險，小學生也清楚，廢官有可能不知道嗎？

正如傳染病專科醫生指出，政府政策朝令夕改，在疫情爆發初期曾指戴口罩作用不大，其後又自打嘴巴呼籲市民戴口罩，現在又只規定室內戴口罩，措施高不成低不就。說穿了，港府除了太早自滿，對疫情掉以輕心，還是經濟大過天的思維作祟。誠然，經濟很重要，但人命更重要，有錢無命享又有何用？長痛不如短痛，與其擠牙膏式拖拖拉拉，不如大刀闊斧採取立竿見影的嚴厲措施，務求短期內令疫情受控。一味心存僥倖，以為奇迹始終出現，連專家提出的「禁足令」也澄清為謠言不予考慮，到頭來疫情爆個不休，經濟雪上加霜，只會錯上加錯而已。

必須指出，已有多位專家先後質疑，本港之所以在疫情放緩後突然有第三波大爆發，最大原因是港府的免檢漏洞所致。當局一直豁免過境轉機人士、機組人員、海員等高危群組免檢入境，結果不斷有外國機師確診，他們期間來去自如，早就將病毒四散。另一方面，港大專家明言現在流行的病毒株早在三、四月從歐洲登陸本港，益發證明外國免檢人員，以及從海外湧港避疫人士很大可能就是播毒源頭。惟令人驚訝的是，廢官見到棺材依然不流眼淚，陳肇始至今仍死撐免檢安排有實際需要，是為了確保香港如常運作，只要求這些人留下深喉唾液樣本敷衍了事。至於食肆被禁晚市堂食，早午市照常營業，彷彿當病毒只會在晚上活躍一般，更是令人莫名其妙。防疫中門大開，同開門揖疫無異，只要港府一日不堵塞漏洞，不改天一半地一半的作風，不管如何收緊禁聚措施，也是愈禁愈亂、愈補愈漏罷了。

事實擺在眼前，港府在整場抗疫戰的表現令人慘不忍睹，不僅後知後覺，連補漏都猶豫不決。當武漢為了遏止病毒擴散而史無前例封城；當深圳、澳門的確診病例遠不如香港多，亦一早要求包括港人在內的高危地區入境者必須出示檢測陰性證明，將香港視同疫埠，唯獨只有港府廢官依舊自我感覺良好，繼續對高危人士來者不拒。繼數日前公布從七個高危地區入境本港者須持檢測陰性證明，且一星期後才實施後，當局昨日再宣布類似措施。舉凡登機當日或之前十四日內曾到訪美國及哈薩克人士，到港前需提供核酸檢測陰性證明，卻又延至月尾才生效，讓有關人士仍有多日空窗期來港播毒，添煩添亂。

人們不明白的是，港府明明有許多法例可以引用，令防疫一步到位，偏偏慣性拖拉，貽誤時機，一錯再錯，到底還要有多少人命犧牲，才能敲醒廢官麻木不仁的神經？

官不殺伯仁，伯仁因官而死。十七年前，沙士奪去本港二百九十九條人命，血的教訓極之深刻；十七年後，新冠肺炎的確診人數已大幅超越沙士，廢官卻大安旨意，擺出見步行步的消極態度，簡直不負責任。這樣放任下去，別說保不住經濟，保不住人命才是罪大惡極。尤其是內地疫情早就受控，澳門長期零確診，連台灣都自詡為抗疫典範，兩岸四地之中，只有香港仍在疫情泥沼不能自拔。淪落至此，不是人禍是甚麼！