神州觀察：科研員集體出走　興國夢靠誰實現

中科院合肥物質科研院核能安全技術研究所九十多名科研人員近日集體離職而去，事件迅即引爆輿論，復驚動中央，國務院副總理劉鶴在聽取相關情況匯報後，已指示多部門成立專項調查組展開調查。鑑於中科院乃至內地整個科研學術界近年腐敗亂象頻出，各界在關注本次事件來龍去脈的同時，更對時下烏煙瘴氣的科研環境深表憂慮，不知科技興國、民族復興之夢將靠誰實現。

該場集體出走風波發生於今年六月，院方指事件屬「正常的人員流動」，又稱相關現象一直存在，各人亦有辦妥辭職手續，走之前俱已找好下家，一副雲淡風輕式回應。只是作為國家正規的科研院所一下子就走掉近百人，難免不叫人有想法，況且核研究所還不同於一般的科研部門，怎會出現這麼多人說走就走的現象？所以「正常」亦顯得不正常。有指該所每年的離職率更屬整個研究院最高，幾年間就從五百人減少至只有兩百人左右，再經過這次折騰，隊伍只剩下百十來號人，到時拿不出科研成果又怎麼辦？

有指該所此前曾拿到過國家幾個大項目，然而近兩年已難再申請到，是自身實力不足，還是科研項目「僧多粥少」、國家本就養了不少閒人，也都不好說。總之沒有大項目就意味着沒有科研經費，以致大批科研人員無法養活，或是自己不滿足現狀，被迫或主動選擇離職跳槽，往私企另謀高就，都有可能是導致本次事件的各種因素之一。

而一些負責熱門項目或優秀科研人員跳槽往私企科技公司發展，近年亦已形成一種趨勢，尤其隨着民營核技術企業的發展壯大，對相關技術人員的需求更形迫切，開出優厚條件「挖角」實屬正常。這種現象亦非只限於核技術領域，像航空航天、軍工等科研單位都面臨同樣的問題，早前西安航天動力研究所副主任設計師張小平就是這樣被挖走，造成的損失亦很大，甚至被指影響到了中國的登月工程。不管怎麼樣，國家人才流失現象仍在不斷上演，與其事後惋惜，不如在平時多些善待他們，不能總要求無私奉獻，回報也需「與時俱進」。

當然，本次風波的釀成亦不排除另一種原因，就是院方在管理方面出了問題。譬如強行換保安、封鎖核研究所之說，被指侵犯了科研人員的某些權益；也有說新上任的院長太過大刀闊斧的「改革」觸發了矛盾衝突，「改革」措施包括任人唯親、項目經費支出審批權把控太嚴，乃至有剋扣經費搞腐敗之嫌，總之是眾說紛紜。雖說最終結果需以當局的調查為準，但誰都知道，內地科研界亂象實在太多，對國家科技發展戰略極為不利，這種環境必須徹底改變。