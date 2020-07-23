一國兩制的本義是兩制各取其長，以補其短，並不是畫地為牢，裂土分封。河水不犯井水之說已屬不確。港獨自治分子用—國兩制來對抗、排斥內地一制更屬借題發揮、陰謀叛國。兩制同處一國之內，理應互相支援。

在新冠疫情肆虐之下，內地防疫抗疫成效顯著，美國假新聞的政治誣衊掩蓋不了真相。這幾個月，內地不僅各地相互支援，更派遣醫護人員支援各國，表現出國際主義的大愛精神。中國特殊治疫方法，中西醫結合，在多國凸顯成效。

中國內地這樣寶貴的防疫治疫經驗，能力超卓的醫護隊伍，實在可以幫助香港克服當前瀕臨失控的第三波疫情。

醫藥無國界，況且還有世界衞生組織定下的國際標準。不能說香港承自英國的醫療體系不能與內地體系合作，更不能推諉說內地醫療不如香港。

香港要求內地支援，第一是核酸檢測。內地試劑遠銷世界，已成為國際通用，但相對成本低。深圳是主要生產地，香港借鄰近方便，一是可大量引進，替代進口外國貨，降低成本。二是可借助深圳的檢測力量，以補香港已難以應付需求的檢測能力。

特區政府與其耗用千億港元來補貼企業度過疫期，倒不如效內地城市，如武漢，用公帑進行全城檢測。在疫症已在社區散播底下，摸清疫情情況。特區請求中央協助，動員深圳、廣州的實驗室機構替香港全力測試檢驗結果。再不是日測千宗，或幾千宗，而應定下目標在十日之內把全港人口全面檢測。把疫情摸清、源頭查理，以便對症下藥防治。

全港檢測的結果可能是確診和帶病毒者人數眾多，香港便需方艙醫院的做法來應付。一是借助駐港部隊協助盡快建成醫院；二是請求內地派遣醫療隊支援，盡快把病者治療，根絕疫症。

防疫治疫只能以作戰形式對付，內地及國際的經驗已證明有效。第三波的疫症傳播力強，政府對策不能遲疑等待。否則的話，便如美國之失控，或如東京的拖延難控。經歷了幾個月的疫情，香港的民生經濟不可能再深陷其中而不可拔，實需政府大刀闊斧，用緊急的對策來將之克服。本地力量不足，為甚麼不向內地求援呢？既得利益以至反中港獨勢力必然反對，但對於香港社會整體利益的大是大非，政府只能堅持原則來執行，不能作政治讓步。疫情爆發之前不認真處理便如反修例事件中的一錯再錯，鑄成大錯。香港最大的利益是在盡早克服疫症，恢復社會正常運作。