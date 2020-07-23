香江府衙、特首林鄭月娥可以不理黑暴未平，令香港的區議會選舉處於極不公平、公正和安全之下如期進行，可以暗助反對派借黑暴之勢奪權成功，但是敢不理時下的新冠肺炎疫情全城爆發的形勢，還不叫停、押後九月六日的立法會選舉嗎？人命關天，抗疫大過天，林鄭夠膽裝聾作啞、視而不見嗎？負得起這天大的責任嗎？她要夠膽，我看中央也不能任其胡為、鋌而走險。要責令她以「緊急法」也好，行政命令也好，「人大釋法」也好，叫停押後九月六日選舉，從而避免一場禍港殃民之大災難也。

如果說，在只有黑暴未平、國安危情沒有解決的情況下，任由立法會如期選舉，會造成政治災難的話，那麼在疫情嚴峻、沒完沒了、不斷反覆、當局束手無策情況下，再搞牽涉數百萬選民投票的選舉活動，那就會造成更為可怕的社會公共衞生大災難、草菅人命大災難，這樣的雙重大災難本可以因叫停選舉而避免，為何不叫停？林鄭想幹甚麼？

揣摸她的動機或許意義不大，但只要看看她的一貫「執政風格」，特別是她在反修例暴亂中的一貫表現，即可思過半矣！眾所周知，反修例暴亂初起，反對派就把發動這場「顏色革命」的目標和步驟展現清楚，一是逼香江府衙接受他們的「五大訴求」；二是在區議會選舉中奪取大部分議席；三是乘勝追擊，殺向立法會，奪取新一屆立法會最少一半以上議席，逼香港政府管治就範；四是進一步染指選舉行政長官選委會的權力，影響行政長官由中央任命的權力。

反對派要完成這一系列奪權鬥爭，步步推進，關鍵有二，一是得到香江府衙、特首林鄭月娥的綏靖配合，縱容暴亂愈演愈烈，衝擊選舉形勢，破壞其公平、公正和安全；二是攻陷區議會，先聲奪人，再拿下立法會即「不在話下」。事實證明，這兩個關鍵步驟，林鄭配合很好。

現在，拿下立法會就在眼前，林鄭之配合也「堅守」久矣，然而不料疫情大爆發，且看她如何動作敢冒天下大不韙？