今時今日提起《逃犯條例》修訂草案，頗有白頭宮女話當年之感。溫故知新，現時困擾香港的政治風波，社會動盪，甚至西方對中港態度的轉變，追溯根源，源自兩年多前港女潘曉穎在台灣被殺案。其男友陳同佳涉嫌行兇，潛逃回港，港台之間沒有引渡協議，香港法庭受制於司法管轄範圍，只能審訊陳涉及洗黑錢案並判處入獄。特首林鄭月娥聲稱為了填補香港法律的缺陷和漏洞，推出修訂《逃犯條例》，讓內地及台灣可以向香港提出引渡要求，然而此舉被反對派抹黑成為「送中條例」，煽動示威衝擊，之後爆發大遊行及黑暴崛起，草案撤回，依然未能止暴制亂，終導致中央出手訂立《港區國安法》。

香港這一年間轉變，可謂恍如隔世，唯一不變，就是潘曉穎始終沉冤未雪，陳同佳去年出獄九個月後，依然未動身前往台灣「自首」，即使輿論洶湧，主動權在陳手，他要拖多十年八載亦莫奈何。只要一日不去台灣，陳毋須為自己所做的行為負責。

西方國家似乎想玉成香港逃犯天堂的污名，繼澳洲及加拿大在本月較早時暫緩執行與香港的引渡協議，英國本周初亦宣布同樣措施。美國早前決定中止給予香港特殊貿易待遇，亦計劃數周內中止兩地之間引渡協議。將來英、美、澳、加四地犯事的人，只要逃來香港，不怕被引渡回國，可以逍遙法外，此地頓然成為國際間逃犯天堂，實在難反駁。西方國家當然不是想放生自己國家的逃犯，背後動機顯然是想包庇香港涉及暴亂案的疑犯，收容他們免受引渡。英國外相藍韜文振振有詞，指北京違反《中英聯合聲明》及國際義務，欲加之罪，何患無詞，根本是集體干預香港事務。中國外交部譴責英方做法，重申必定「堅決回擊」。大國博弈，香港成為磨心，這逃犯天堂稱號，恐怕有一段長時間難以洗脫。