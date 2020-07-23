香港早前的新冠肺炎疫情才稍為緩和，市民鬆一口氣，打算回復正常生活之際，疫情又再逆轉，更加凌厲，一天之內確診過百宗，香港又重新發出警號，食衞局宣布出現大型社區感染，立即收緊外出聚會限制：一切娛樂場所停止運作、食肆再實行晚六朝五禁止堂食，限聚四人、一切室內公共場所和公共交通工具強制性戴口罩。

剛恢復正常運作的政府部門又再停擺，不少部門停止非緊急服務，只接受預約服務；除必要服務外，多數公務員在家工作。食衞局呼籲非政府機構盡量安排員工在家工作，減少公共交通工具人流。

衞生及疾控專家也發出警告，要求市民留家，減少出門。如果感染確診人數長期高企，不排除宣布居家令或禁足令，即是實行全市禁閉，強制市民留在家中，不許外出活動。這個封城措施先後在武漢、意大利北部地區、美國部分城市等推行過，證明能收到實際效果。我有親人居住美國三藩市灣區，他們曾嚴格實行居家令幾個星期，一切飲食娛樂場所關閉，居民強制性留在家中，不准外出，購買食物及藥物除外。過了差不多一個月後，部分食肆和娛樂場所才陸續重開，但強制性戴口罩及社交隔離仍繼續執行。

香港防疫的最大問題是政府措施拖泥帶水，未能雷厲風行，只依賴市民自律為主，所以未能有效控制疫症傳入。眾所周知，本來香港初時防疫成效不錯，卻沒有長期在各口岸強制性檢疫，故未能在源頭有效堵截，外地來港者成病毒輸入源頭，引起社區傳播。食衞局頒布的晚六朝五禁堂食令效果不大，不少人早餐和午餐仍然慣性光顧公共食肆，似乎未知食肆是主要感染來源；仍有市民對防疫掉以輕心，三五成群在路邊吸煙，亦有市民戴口罩不正確，虛應故事，甚至拒絕戴口罩引起糾紛。其實要管制這些行為並不困難，只要先抓一批重罰，其他跟風者便自然聽話。

另一值得注意的現象，是在疫情猖獗之下，仍然有群眾跑到街上或商場集會遊行，表達政治訴求，吸引大批記者和救護員在附近聚集，有時比集會遊行的參加者還多，警方始終不改口頭警告的對付方法，未見立即驅散，衞生專家也視而不見，對群眾集會引致感染的危險也避而不談。看來活動只要披上政治外衣，便一切從寬，無人敢管，可能成為另一主要疫症散播源頭。

深圳和珠海口岸都已採取嚴厲措施管制旅客入境，香港進入要出示三天內有效的健康檢測證明，並強制性隔離十四天。他們已把香港看作疫埠了。