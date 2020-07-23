疫情持續失控，確診人數每日以數十至過百宗的速度增長，專家警告，不用一星期公營醫療系統必定崩潰。很可惜，部分港人冥頑不靈，依然熱衷上街呢度去嗰度去。如果說，打工仔要返工無得揀，則一些長者或學生為了個人習慣或玩樂而不願為抗疫出一分力，港府便有責任大刀闊斧實行嚴厲措施規管，然而人們看見的卻是相反。

食衞局局長陳肇始昨日煞有介事會見傳媒，市民還以為港府有甚麼抗疫新招推出，卻原來只是重複所謂的「口罩令」，由公共交通工具擴展至室內公共場所，生效期還要拖至今天。友人的反應是：吓，乜上次林鄭噏完非即時生效嗎？還要拖幾日乎？廢官知道現在是甚麼環境嗎？真可謂市民最真實反應。

眾所周知，防疫如救火，必須快狠準，內地不用說，另一特區澳門應變迅速，如上月尾有澳門居民從菲律賓經香港入境後確診，澳門政府即時規定六個高危地區經香港入境人士，必須持有效核酸檢測陰性證明，否則船也不准上，結果再無輸入病例，成功堵塞漏洞。偏偏香港疫情爆個不休，港府依然好整以暇，到底所為何來？

別說只規管室內戴口罩而室外變相獲得豁免乃荒天大謬，就連學人向入境者要求出示病毒檢測陰性證明，港府同樣拖拖拉拉。當局昨日公布從美國及哈薩克入境本港人士，本月廿九日起須出示檢測證明，換言之仍有幾日空窗期播毒，難道這就是香港效率？

事實證明，香港疫情失控並非偶然，而是必然，是人禍所致。當中既有自私市民不願遵守社交距離，但更大原因是港府後知後覺，見到棺材也不流淚，防疫永遠慢十拍。當專家提出「禁足令」長痛不如短痛，港府還是大搞「室外不用戴罩令」；當鄰近地區將港人當成「生人勿近」，港府還中門大開讓高危人士入境。香港如何捱過這一波浩劫，真是天曉得！