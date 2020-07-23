今年是中國共產黨成立第九十九個年頭，國家近日遭逢困境，網絡上不少反共者喜上眉梢，說中共大限已至，甚至引用中國最有名的預言書《推背圖》，指共產黨掌權九十九年，終致釀成大錯云云。

傳聞《推背圖》成書於唐朝，及後對歷代預言的準確度驚人，由唐室傳多少代而亡，到明代魏忠賢如何惑亂朝綱，到辛亥革命在哪一個月爆發，都白紙黑字寫得分明。當然，也有人懷疑現存版本是經後人篡改，但該版本最遲在一九一五年已經面世，卻能清楚預示日本侵華將於一九四五年結束，書中的第三十九象明言：「一朝聽得金雞叫，大海沉沉日已過」。考諸四五年，正是雞年，這就不得不讓人相信，《推背圖》真有兩刷子。

第四十一象是這樣寫的：「帽兒須戴血無頭，手弄乾坤何日休；九十九年成大錯，稱王只合在秦州。」古之秦州，為今之陝西，是中國共產黨的根據地。由是引來好事者的遐想，認為書中是指中共這些年來鑄成大錯。但持此論者似乎不明白預言的特質，讖緯之術講求玄機暗藏，很少會直接將預卜的數字寫出來。況且從大歷史角度觀之，中共的管治表現雖然不能算是完美，但比較歷朝，卻不見得是特別糟糕。近年美國哈佛大學的民調顯示，中國人對共產黨領導的滿意程度，高達九成以上。

其實，香港中文大學已故學者勞思光教授早在上世紀五十年代，已經將《推背圖》的第四十一象破解出來。勞教授更憑此認為毛澤東將於一九七六年離世，這個預言在約二十年後應驗了，堪稱神乎其技。他說「九十九」的意思是九加十加九，共二十八。由一九四九年數到七六年，剛好為二十八年，將是毛澤東在新中國掌權的時段。這樁公案勞教授在五十年前已經了結，可惜這年頭好些人讀書太少，才會至今還在胡扯瞎說。