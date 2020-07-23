本港新冠肺炎疫情持續擴散，短期內遏止無望，市民只能自求多福，聽傳染病專家話，勤洗手、罩住口、別往人多地方走！老朽年紀大又「三高齊」，睇見商場好多間食肆都賴嘢，惟有暫時停止堂食，每朝早買完報紙，早餐一係買回家一係自己煮，冀望「別來，無恙」，駛多幾十年船而已！

大家每日睇報紙，除了觸目驚心，就係見到廢柴政府「鬆弛無道」，疫情爆到區區有，各行各業幾乎全中招，公共醫療衞生瀕爆煲，用作接收確診者嘅負壓病床，於不足三周內佔用率已近八成，日前有約廿名確診病人未能入院，醫管局都不得不承認情況相當嚴峻，料短期內逾半非緊急預約手術要延期來急救，老朽啲親朋戚友要入院割痔瘡、做白內障手術嘅，睇怕又要拖到明年木棉樹花開！

港產廢官最令人不齒嘅就係厚顏無恥，防疫抗疫永遠慢九拍，處事猶豫不決，以致錯失防疫良機，仲要誇啦啦往自己臉上貼金，廢噏甚麼鬆弛有道，明明係用牛棚困貓嘅思維，搞到防疫抗疫漏洞百出。日前有服務多間院舍長者嘅六十四歲陪診員確診，佢潛伏期內到訪十多間安老院，服務約二十名長者，足迹涉及九龍東嘅鳳德邨、順利邨和樂富等，萬水千山縱橫，豈懼疫情兇！中心已尋找社會福利署，為受影響嘅長者進行檢測，希望唔好又有甩漏。有醫生指出，陪診員能穿梭不同院舍屬政策漏洞，可造成院舍大爆發！政府無能，玩殘市民！尋日特別行會先通過修例，規定室內公共地方，亦即商場、街市等地須強制戴口罩，今天生效。專家一早警告，政府容許入境人士豁免檢疫，又冇提升檢測量，加上拖延在家工作、室內強制戴口罩措施。有準備離港或需要返內地人士，依家又飛撲去私院檢測，搞到前線醫護好大壓力，恐接觸大批市民而感染。鬆弛有道？見鬼去吧！