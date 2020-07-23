歐洲聯盟高峰會剛召開完超額會議，耗花四日時間，各成員國領導人在比利時布魯塞爾，討論是否成立七千五百億歐元經濟復甦基金，成為高峰會最大的障礙，今次會議歷時最長，最終達成基金的撥款及貸款比例方案。七千五百億歐元援助總額中，無償資助比例調減，由最初計劃的五千億歐元減至三千九百億歐元，其餘三千億歐元作為貸款。

今次歐盟疫後救助基金的討論荊棘滿途，德國為今屆歐盟輪任主席國，與法國聯手推動二○二一年至二○二七年的一萬一千億歐元預算，以及額外籌集七千五百億歐元復甦基金，但建議一開始就遭荷蘭、奧地利、丹麥和瑞典反對，最具爭議是該基金的五千億歐元無償援助比例太高，有能力拿出捐款的成員國，沒理由白白巨額奉獻，矛盾重重。

反對基金的歐盟國家認為，各成員國均有他們的經濟文化基礎及獨特社會管理，不應該由基金無償援助，需要援助的國家，應向歐盟貸款，各自預算復甦能力去承擔債務。更有成員國將基金和民主綑綁一起，針對性要求像匈牙利等前東歐成員尊重民主權利，以圖促進其國內民主步伐，令成立基金再生枝節及爭端。

歐盟通過七年預算案及七千五百億歐元基金，卻揭出各成員國的堅持，對一個聯盟來說並非好事，這根刺總是刺在心上，需要捐款到基金的富有國家會否甘心，貧窮受助的成員國獲取援助基金後，會否害怕受到監管而損害他們的獨特社會文化，這些後續問題會在未來逐漸浮現，歐盟總要面對挑戰。意大利將獲得復甦基金的約八百億歐元撥款及約一千二百億歐元貸款，西班牙亦會獲取巨額援助，其他獲無償資助的歐盟成員國會按比例收取基金撥款，但能否履平爆疫之初，遭聯盟成員國的封關，限制醫療物資應急的怨氣，搞基金復興經濟又遭盟國諸多阻撓，將會添加歐盟發展路上的變數。