新冠肺炎疫症自爆發以來，迄今世界各地醫學和科學工作者正不懈努力研發預防及治療藥物，但臨床試驗未能證實完全有效，故未能大量生產疫苗應對疫情。因此，全球應付新冠肺炎疫情唯一的、最有效的方法是「隔離」，這是已經過世界各地無數防疫經歷及經驗所證實的真理。

香港在今年七月一日以前，市民普遍遵守衞生防疫主管部門的要求，採取一系列限制人群聚集和減低密切接觸的衞生防疫措施，使本港防疫工作取得顯著成效，達到二十一天零個案的好成績，並獲世界衞生組織稱讚是好樣辦。可是，這一非常難得的、來之不易的防疫好局面，卻被泛民陣營攬炒抗爭派徹底粉碎了。

許多學者專家和政治評論分析，根據七月一日以來的社會運動勢態，以及人群聚集交叉感染的頻率，人們抗疫疲勞的心理，以及爆發群組的重災區和新災區的特點，都眾口一詞把疫情第三波大爆發的主要因素，歸咎來自泛民攬炒派七月上半月的連串抗爭行動，攻破「隔離」的防疫政策和措施。先是七月一日無視警方反對，發起非法暴力遊行、非法集結、逾萬人長時間在港九街頭暴亂。再是七月十一及十二日在港九新界二百五十多個投票站，有二萬多人參加的「初選眾投」實體投票，並且加上圍繞所謂「初選」的拉票爭奪行動，泛民抗爭派數十拉票團隊上街拉票，喊口號、派單張等等與市民密切接觸，徹底打碎特區政府衞生部門及專家推動多時的「隔離」防疫措施。

「攬炒」是廣東人的俚語，即攬住一齊死，「攬炒」的意思其實是很陰毒的。自己死不特止，還要攬住身邊人同歸於盡。不管你是誰，是敵人還是自己人？是好人還是壞人？總之，攬埋一齊，玉石俱焚，逼人陪葬。

現在泛民反對派也好，「港獨」本土抗爭派也罷，為了一己的政治私利，為了爭位有得出選立法會，為了煽動市民反中恐共，為了綑實支持者的票，不理三七二十一，一於政治先行、市民生命健康擺埋一邊。結果戴妖推動的「真攬炒」未走完十步，香港已被這些反中亂港及「港獨」本土政治勢力玩死了！

「七一」違法遊行及集結後一周內，疫情由零的突破至單日雙位數，十一及十二日兩天兩萬多人投票後，一周內疫情單日上到三位數，香港疫情陡升，完全拜攬炒抗爭派好帶挈。新界東遠離市區的水泉澳邨大爆發明顯是「眾投」導致，黃大仙慈雲山成重災區，餐廳食肆和多間醫院診所均中招，的士小巴大巴都不能幸免，社區大爆發，源頭不明。有踢爆攬炒派蓄意播毒攬炒的陰謀分析有三：一則如爛果報大力煽動仇共反中情緒，全力抹黑中國「武漢」肺炎，配合美國反共反華需要；二則催谷疫情升溫阻隔與內地通關、癱瘓「健康碼」，外地幾十萬多投建制派的票回不來投便自動報廢；三則令弱勢社群自動留在家中避疫，無形中令建制派票倉不攻自破。總之要贏，無論香港如何萬劫不復，「只有我負人、豈可人負我」。這一陰謀論分析雖不中亦不遠矣！