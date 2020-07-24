正論：中美決裂無餘地　全力反擊快狠準

中國國力與日俱增，美國的不安全感已到了歇斯底里的地步，隨着大選逼近，遏華迹近瘋狂。華府周二突然要求駐德州休斯敦的中國總領館在七十二小時內關閉，為外交史上和中美關係史上史無前例之舉，對華敵意簡直不加掩飾，中美全面決裂已無轉圜餘地。以戰止戰，雖戰可也。中美之爭已不止於經濟之爭、科技之爭，而是美國不讓中國共存，中國必須丟掉幻想，堅決反擊，否則別說中國夢無從談起，甚至危及國家民族存亡。

「美帝國主義亡我之心不死」是數十年前毛澤東的論斷，至今依然沒有改變。只要哪個國家不聽其指揮、不合其心意乃至有力威脅，都必遭美國出手招呼。由冷戰時期的蘇聯到戰後經濟起飛的日本，乃至伊朗、伊拉克等等，莫不如是，何況中國國力已大到無法撼動，足以與美國爭一日之長短，其焦慮恐懼更是溢於言表。

今次突然要求關閉休斯敦的中國總領館，既令人意外，又不令人意外。說穿了，所謂保護美國知識產權和公民私隱不過是藉口和謊言，實際上是華府遏華戰略的其中一個手段，借此試探中國的底線，並轉移國內視線，擺出敢與中國硬拚的姿態，以挽回特朗普低迷的民望。

華府之所以選擇針對休斯敦的中國總領館，皆因該處是中美建交後，中國在美國建立的第一個總領館，別具象徵意義。由此可見，美方撕破臉皮露出狼相，已不顧甚麼中美關係、外交禮儀，而是將中國視為敵人。對此，中方雖然強烈譴責，並揚言作出反制，但僅停留在口頭階段，並未見到實際行動。

外媒則引述消息，指中方擬關閉美國駐武漢總領館作為報復。問題是，上址人員早就在疫情爆發初期撤走，再關閉此領館並無意義，此消息如果不是外媒別有用心，急欲引導中國「從輕發落」，便是中國還未狠下決心，未敢與美國針鋒相對，這樣不僅令自己面子盡失，更徒讓自己更加被動而已。

人們不會忘記，九九年中國駐南斯拉夫大使館遭美國為首的北約「誤炸」，教訓極之深刻，當時中國國力還未足夠強大，只能韜光養晦，忍辱負重。二十餘年過去，中國早非當年的中國，要是今天仍然打不還手、罵不還口，十四億人民會答應嗎？事實上，今次事件也有許多蹊蹺之處，關閉總領館事關重大，消息卻不是由中美官方主動公布，反而是美方透過傳媒報道，指該領館有人疑燒毀機密文件引發火警，消防員不得其門而入，接着白宮承認關館，中方則被動回應，簡直是咄咄怪事。難道被美方欺到頭上，中方還希望息事寧人？

要知道，美國遏華是全方位的，貿易戰只是開端，打壓中國科技崛起並施壓盟友封殺華為是一例，美軍在南海台海耀武揚威是另一例；最近更突然宣稱中國的南海主權主張「完全不合法」，九段線主張沒有法律依據，挑撥東盟反華情緒；而此前又支持印度在中印邊境挑起事端；甚至乎，美國重回意識形態對峙的冷戰時代，以「中共」稱呼代替中國，企圖挑起西方對共產主義的敵視。至於藉《港區國安法》對中港官員實施制裁，更是如火如荼地進行。

更何況，新冠肺炎疫情重創美國人命和經濟，打了數年的貿易戰又沒有讓美國嘗到多少甜頭，面對大選逼近，特朗普的民調大幅落後於對手，甩鍋中國、壓制中國便可欺騙無知選民，激發民粹刺激選情。

事實證明，來者不善，善者不來，中美關係再無幻想空間，不會因為白宮換了主人而有所改變。明乎此，不管是美國的大政方針，還是特朗普的個人選舉策略，美國絕對不會對中國手軟，拳來腳往不會停止。中國要麼強力反擊，要麼任人魚肉，到底要怎麼選擇還不清楚嗎？

尤其是特朗普背後的極右好戰勢力及軍火商，為了繼續執政，對華動武顯然絕非不可能，即使他們不敢貿然正面對中國發動熱戰，但在南海、台海攪局以至擦槍走火絕對不足為奇；而美國最擅長的金融戰更堪稱中國的軟肋，香港作為開放型的國際金融中心，美國一旦攻擊聯繫匯率，牽一髮動全身，中國必然受害。實際上，同類的金融攻擊手段，上世紀八十年代美國已用於日本身上，日本的經濟自此一蹶不振，前車之鑑，豈可不防！

來而不往非禮也。面對美國上演最後瘋狂，中國只有強硬反擊一途，而且必須快狠準，最好在廿四小時內即有反應，切切實實讓美國知痛。現在還一味口頭譴責，顯然已經遲了。毛澤東說過，美帝是紙老虎。當年中國一窮二白，在韓戰尚且讓美軍吃盡苦頭，現在號稱船堅炮利，甚至展開了首次火星任務，如果還要向敵人低頭，叫十四億中國人情何以堪？

有人建議關閉美國駐港澳總領事館以作報復，以其規模比駐北京大使館還要大，明顯是重擊美國的選項，有何不可？美國連北韓、委內瑞拉也不敢硬碰，足見其色厲內荏，只要中國不畏戰不怕戰，美國還敢得寸進尺嗎？

總而言之，中國的命運和前途必須掌握在自己手裏，要真正實現偉大民族復興，便不能對美國存有希望，更要做好跟美國全面脫鈎以至全面開戰的準備；而從美國撤資，減持直至清空美債，同樣刻不容緩。