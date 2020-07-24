世界視線：中美刀光劍影　歐盟謀定後動

中美近期走向全方位對抗，雙方在南海隔空軍演，用刀光劍影來形容並不為過。雖然此時歐盟並未積極跟隨美國制華，德國官員甚至明確表示會繼續與北京保持交往，但必須意識到的是，在遏止中國發展的某些層面上，歐美利益高度一致。目前歐盟的低調，只是時不我與而謀定後動。

自從英國脫歐之後，歐盟內部無論是存在多大的混亂與分裂，法、德兩國的「火車頭」地位卻並未動搖，而且雙方默契日益加深：法國作為二戰勝利國，沒有歷史包袱，因此，總統馬克龍更敢於推動歐盟的政治前途和戰略安全，包括建立歐洲軍、削弱北約作用等；反觀德國總理默克爾，則更專注於維繫歐洲經濟一體化，包括穩定歐元、強化工貿優勢，甚至是頂住美國反對，與俄羅斯加強能源合作，為歐陸提供穩定的燃氣供應。

因此，在中美針鋒相對之際，以法、德為首的歐盟也有自身的利益輕重計算：首先，土耳其在美國特朗普政府默許下，大肆向地中海周邊擴張勢力，觸角已伸至利比亞，直接染指歐盟利益。在制止土國揮軍利比亞的問題上，法國破天荒與俄羅斯、埃及、沙特阿拉伯等國站在同一陣線。而傳統上與土國在地中海有邊境糾紛的歐盟成員國希臘，亦進入了軍事戒備。

土耳其、法國、希臘皆為北約成員國，後兩者若與俄羅斯共同抵制土國，則變相削弱了北約的權威性，同時強化了建立歐洲軍的理由。歐洲軍備已嚴重落後，一個顯著例子，就是以目前歐盟各國之力，已無法研製隱形戰機。因此目前法國的首要關注，是在紛亂的國際局勢中，固守地中海周邊的地緣利益，並凝聚歐洲各國的共同利益與目標。

再者，默克爾亦更着眼於拯救被新冠肺炎疫情重挫的歐陸經濟。正如德國仍舊需要中國提供大規模生產的口罩，德國也試圖與中國維持正常的經貿關係，以確保出口不受影響。更關鍵的是，德、法兩國領袖都不像特朗普般，需要面對一場十一月的大選，這也就使得他們不必在處理對華關係時，急於施展政治選舉操作。