功夫茶：選管會魂魄唔齊　疫情之下點應變

毛澤東鍾意讀小說、筆記，而且懂得活學活用；話說喺一次中央會議上，佢引一本叫《何典》嘅章回小說，呢本書又名《十一才子書‧鬼話連篇錄》。毛澤東引用書中「藥醫不死病，死病無藥醫」呢句話，形容一啲頭腦好似花崗岩嘅人，實在係不可救藥，你點同佢做思想工作都冇用！特區政府嘅管治班子，就係充斥呢啲死牛一邊頸、唔識變通嘅廢柴！應咗有人話齋：政府無能，玩殘市民！

嗱！大家睇到新冠肺炎確診飆升得嚇暈人，本地個案爆到七彩，在在顯示疫情已失控，短期內無可能會遏止！而立法會換屆選舉將於九月六日舉行，提名期今個月十八號已開始。有團體尋日就去到選管會請願，指現時爆發第三波疫情，認為選管會應押後立法會選舉，否則容許三百八十萬名選民聚集投票，恐會加劇疫情爆發。

話時話，每次大型非法集會、遊行，疫情通常都飆升，呢個係不爭嘅事實；呢嗱！若然因選舉如期舉行，因為頻密嘅選舉集會造勢，或某些人因政見不同而肢體接觸導致疫情大爆發，屆時香港真係變成疫埠，就真係死多兩錢重！是以坊間唔少聲音，都認為推遲選舉，點都係利多於弊！仲有吖，請願人士又批評選管會主席馮驊冷漠無情，不照顧老弱所需，唔肯為佢哋設關愛隊。

嗱！建制派議員都鬧爆，用佢哋嘅話解釋，就係因為區議會選舉時，有人重複排隊阻礙需要關愛嘅人投票，好似啲長者、殘疾人士及孕婦等。早前有官員都講明阻礙排隊及重複排隊屬於刑事罪行，既然係罪行，選管會及政府就要諗辦法去阻止，有人犯法，就要執法，唔好企喺度兩頭望或者側側膊唔多覺至得㗎！示威人士批評選管會主席馮驊，喺疫情下唔採取應變措施及無視選舉不公，高叫口號促佢下台！

此外，有公平選舉關注組成員去選管會抗議，矛頭又係指向選管會未能確保選舉公平公正，要馮驊下台，成員又自製貼上佢頭像嘅紙紮公仔，揶揄佢「魂魄唔齊」，以及放下一包炭，嘲笑佢當選管會主席呢個位「真歎」。咦！咁似功夫茶成日鬧爆呢個政府冇靈魂嘅！林鄭早前仲堅持唔延期，馮驊企硬連關愛隊都唔接納，而更荒謬嘅係司底驊，反對派大搞所謂「初選」，號稱有六十萬人投票！司底驊就話收到投訴，又唔敢表示有冇違反《港區國安法》，話要徵詢律政司法律意見喎！

阿哥，堂堂律政司司長，喺關鍵時刻叫你表個態，點知你又變身為「跛手太監」，即係無拳（權）無勢吖！疫情之下仍然堅持如期選舉，選管會又魂魄唔齊，一個冇靈魂嘅管治班子，廢官太多，怠政怕事無承擔，點變都係逃唔出呢四粒字：死路一條！