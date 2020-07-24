產評：美經濟敗局已成　圖謀開戰解債災

美國關閉休斯敦中國總領事館一事仍在發酵，以中美國內生產總值（GDP）合計佔全球四成計算，一旦關係惡化，演變成大型戰爭，無論是冷戰或熱戰，保守估計兩國GDP將大幅蒸發逾三成，即全球需蒙受逾百萬億港元損失，並可能陷入史無前例的經濟大蕭條！本來，一場大瘟疫，世界經濟半生不死已屬萬幸，若接下來是一場世紀戰爭，「攬炒」將一語成讖！

截至目前為止，美國疫情尚未受控，經濟重啟困難重重，正面臨史上最嚴峻的破產清盤潮。美國世紀大衰退陰霾揮之不去，更成為拖垮全球的重大風險。國際頂尖機構已警告，德國、日本及加拿大等先進經濟體極度倚賴美國，一個乞嚏必然感冒。

經常以霸者自居的美國，如何能承擔這個情何以堪的失敗形象？奈何華府為疫情已大舉投放三萬億美元，債務佔GDP比例乃二戰以來最高，利率又降至零水平，救市技窮之勢路人皆見。面對這個敗局，若以正途重建疫後經濟，保守估計最快也要兩年，何況目前應對外部競爭的能力每況愈下，別說總統特朗普，在一般美國人眼中，亦是極其難受且受不起的事情！近日美國所作出的挑釁舉動，顯然是特朗普窮途末路，傾向以一場戰爭翻牌再玩，甚至以此博大翻身！到了這個地步，仍說美國為經濟而不願打仗是一廂情願的想法。

自中美貿易戰開打以來，中國經濟損失甚重，即使在貿談中往往息事寧人，也未見得能解決問題。至近期中國與伊朗簽署合作協議，說明中國也開始採取行動以防一戰。如今的困局是，若然中國反制過激，隨時會成為引發戰爭的一方，亦是美國擺下的「鴻門宴」；可即使盡量克制，亦不等於美國會鳴金收兵，尤其已開打「香港牌」，預計九月底前將揭出中港制裁名單。港人須有心理準備，中美金融戰引爆點就在香港，無僥倖可言。

事實上，香港夾在兩強對峙的「風眼」中，雖則說美資是香港資本市場的主要參與者，凡有大型新股集資活動，保薦人或全球協調人皆見其身影，惟兩強對碰，一夜間就可以天翻地覆。若然未來美資參與度有變，無論從資本規模、金融網絡和專業操作，中資難補缺口，香港的全球新股市場寶座危如累卵！須知道全球經濟大病未愈，債務佔GDP比例已飆至逾三倍的瘋狂水平，若未來不能和平地協商減債，就只餘「爭霸」一途，這樣看來難以樂觀，恐只能愁看財富煙消雲散，與其樂此不疲炒股，倒不如多持實物資產。