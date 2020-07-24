神州觀察：排隊送錢賄貪官　權力何曾受制約

權力導致腐敗，絕對權力導致絕對腐敗。內地近年反腐打貪力度不小，又言必稱老虎蒼蠅一起打，表示要將權力關進制度的籠子裏。然而誰都知道，腐敗問題不可能完全禁絕，歷朝歷代皆如是，現時反腐態勢堪稱嚴峻，但一些貪官墮落起來仍十分誇張，既無初心，更無底線，似乎總有權力不受制約。

中紀委日前披露已遭雙開的海南三亞前副市長藍文全受賄案細節，指其於二○○九至二○一九年間利用職務之便，在工程招標等方面大肆收受公司及個人賄賂，折合一千五百多萬元人民幣。用相關審查人員的話說，藍文全不會放過任何謀取私利的機會，官做到哪裏就貪到哪裏，一些分管領域就是其「私人領地」，譬如當年三亞市曾大規模集中打擊違章建築，無論領導還是普通民眾都會找他說情，當地一間茶藝館更成為其固定受賄地點，送錢的人常需在包廂外排隊等候，蔚為奇觀。

說起來，內地反腐打貪也搞了不少年，十八大以來更是不停發力，貪腐官員成串地被揪出來，一時間各地官場儼然風聲鶴唳。當局又宣稱要構建不敢腐、不能腐、不想腐的有效監管機制，終結運動式反腐，形成制度性反腐，結果就在這種所謂「海晏河清、朗朗乾坤」之下，竟然還有排隊爭相送錢給貪官的場面出現，就是有人敢腐、能腐、想腐，堪稱極為諷刺。事實上，就在大約一周前，山西一名金融體系官員剛被揭發家藏四億元現金，進而牽扯出一批地方官員；山西官場屢爆塌方式腐敗，可謂人盡皆知，卻仍一塌再塌，前腐後繼，叫人不知該說甚麼才好。由此更讓人想到內地不少貪官在被抄家時起獲的贓款動輒要用多輛軍車運送，清點時更會燒壞多台點鈔機，令人嘆為觀止。

單從帳面上看，藍文全十年貪腐一千多萬元似乎不算太多，問題就在於此官能夠「十年如一日」地貪腐，這才叫人最覺可怕，當局每每會在貪官的通報中稱忘記了初心，殊不知貪官們的初心和當局所說的根本就是兩回事。為官一任，想的便是貪腐一方；若能為官多任或多處為官，更加會日以繼夜、夜以繼日地貪；正如有貪官表示一天不貪就覺得渾身不舒服，更有貪官直言見到雞從家門口經過，都要抱回家下個蛋再放走，可見墮落到了何種程度。

更關鍵的是，當局對官員的權力制約仍然無法落到實處，在內地官場，「一言堂」早已是常態，這種問題在某些一把手、實權派身上尤為突出。縱有訂立各種監管權力的政策措施，最終還需具體的人員去執行，自古官官相護，今天剃人頭者，明天難保不被別人剃頭，明乎此，誰還會賣力地監管別人？