美國特朗普政權在選情不利的形勢下，進一步威逼中國，不承認中國在南海的主權，又強制關閉中國駐美休斯敦的總領館，已經不是挑釁而已，而是帶有極大的敵意行動。

中國會忍辱負重嗎？就像一九九九年那樣？美國的策略似是步步緊迫，中國忍辱，它就在外交和國內形象都獲得成功，甚至可得寸進尺。中國反制，它也一樣會再找其他藉口來欺凌，目的便是讓中國沉不住氣，讓它找理由武力攻擊中國。

特朗普政權未必決意與中國作戰，而是類似壓力測試來試探中國領導層的反應。而假若真的出現兩國軍隊衝突，美國偷襲成功則特朗普會誇戰功，也會引發美國民粹的愛國主義，支持他。如果衝突持續，他便可以宣稱戰爭時期，他是戰時總統，押後總統選舉。兩樣結果都是對他的選情有利，可以避免落選，共和黨人也樂於擁護他和軍事冒險行動。

中國可以怎樣應對呢？有否決心、魄力和戰力在南海痛懲偷襲的美軍呢？如果美軍在南海以外遠程偷襲，中國有否力量作遠程報復呢？一如前述，目標可以在關島，要抑止美國的持續攻擊，便不是輕懲，而是要重創之。

若美國再來攻擊，中國便要準備一場大的攻防戰。一是即襲台灣，不讓台灣成為美軍侵華的橋頭堡。二是若日本妄動，則要炸美軍在沖繩的龐大軍事基地，再威嚇日本不要介入中美之戰。若局限於常規戰，俄羅斯不會參與，中國只能依靠自身力量來在戰場決勝，也要防禦美國在金融、經濟的封鎖制裁，中國駐外的機構人員都會成為美國各種攻擊的目標。面對美國這樣的極右政權，中國要不怕以戰止戰，早作準備。

中國的準備也應是香港的準備，武力衝突必然殃及香港，美國對華的圍堵、制裁只會對香港更加嚴厲，再不會有韓戰後對華圍堵卻在香港留下缺口的機會。「一國兩制」會變成戰時體制，特區政府必須跟從中央政府的部署，對美抗爭。

不過，中美之戰若限於常規戰，其他國家（或美國五眼聯盟例外）多不會介入，香港便可以在國家的安排下，致力與中立的國家保持溝通渠道，伺機打破美國的圍堵，建立在美國圍堵之下與友好國家的連接，減少受到美國的傷害，也便協助中央政府發動外交力量，迫使美國回到談判桌上。

中美之爭一如韓戰，若不是志願軍的血肉長城，美軍會攻入東北。若在戰場上中國不能以眼還眼，痛懲美國的侵犯，將阻不住美國的侵略，任何部署外交行動也沒用。