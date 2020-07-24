北京當年制訂「一國兩制、港人治港、高度自治」的大政方針，制訂香港《基本法》的時候，不曾想到今後會提出「中央全面管治權」，儘管根據國家憲法和香港《基本法》，中央政府對香港擁有全面管治權。北京當年也不會想到，《基本法》規定的「二十三條立法」，香港自己「搞唔掂」，要由「人大」把全國性的《國家安全法》在港落戶，亦想不到中央除了要在香港駐軍，還要讓國安機關在港「紮營」，指導和監督香港司法體系實施國安法。

「中央全面管治權」的提出，國安法在港落戶，都是香港和國家內外形勢發生巨大變化的結果，都是「一國兩制」遭到中港內外敵對勢力長期破壞的結果，都是國家主權、安全和發展利益面臨嚴峻挑戰和威脅的結果。

事實上，世界上任何主權國家，不管實行甚麼制度，信奉甚麼主義、價值觀、意識形態、宗教信仰，遇到這樣的挑戰和威脅，都會有類似的做法；任何國家和地區的國民，只要屁股不是坐在危害自己國家的敵對勢力一邊，只要還有國家民族意識情懷，只要不是貪圖某種私利和被非我族類「洗腦」，都會支持當局捍衞國安的作為，這樣的國家才是像樣的國家，這樣的國民才是像樣的國民，才有尊嚴，才被尊重，才能維護發展自己的國家與人民的利益。

在香港實施「一國兩制」條件下，「中央全面管治權」的提出和國安法在香港落戶是緊密相連的，是要一體解決「一國」被內外反對力量侵蝕和國家安全受到威脅的問題的。香港由英夷殖民統治一百五十多年，冷戰時期屬西方資本主義政經營壘，它是國際經貿、金融、資訊大都市；它的制度、人文、教育、價值觀、意識形態，都是典型資本主義的，都和回歸後「一國」的社會主義格格不入，時有矛盾衝突和尖銳鬥爭。

別看香港只是地區，但若中央放鬆管治，它的制度力量和在外部勢力支持下，是足以危害國家主權和安全的，孫悟空當會鑽進鐵扇公主的肚子裏大鬧特鬧也。