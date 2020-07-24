美國突然關閉中國駐休斯敦總領館，看似突然，其實並不意外，看似大事，其實不必大驚小怪。美國政客集體陷入歇斯底里狀態，遏華無所不用其極，再瘋狂的事情都有可能發生。面對美方步步進逼，中方已沒有任何退讓空間，只能徹底丟掉幻想，準備反制。如何反制？二○一七年美國關閉俄羅斯駐三藩市總領事館，俄方迅速報復，關閉美國駐聖彼得堡總領事館，這個選擇更是由俄羅斯網民投票選出來的。中國不妨參考俄羅斯的做法，由網民選出應該關閉哪個美國駐華領事館。有人提議關閉美國駐香港總領事館，雖是開玩笑，卻非全無道理，畢竟該領事館在香港連串政治風波中扮演極不光彩的角色。

多年前有人預言中美必有一戰，如今看來並非無的放矢。隨着美國政客愈來愈焦慮狂躁，愈來愈不擇手段，中美關係正走向全面脫鈎，任何可能性都不能排除。對此，中方必須有清醒的認識，既不可盲目樂觀，也不宜過分悲觀，既不可妄自尊大，也不宜妄自菲薄，最重要的是做好隨時應戰的準備，兵來將擋，水來土掩。

美國最大特點是欺善怕惡，他們對俄羅斯退避三舍，對北韓和伊朗投鼠忌器，甚至連委內瑞拉也不敢碰，唯獨對中國步步進逼，就是認為中國人好欺負。實際上，中國綜合實力比上述國家強大得多，加上舉國體制的長處，只要拿出當年在朝鮮戰場上的決心和勇氣，面對任何強敵都不必畏懼。老美狂妄歸狂妄，卻不能不考慮與十四億中國人徹底為敵的後果，也許只有當他們被打痛了，好像韓戰那樣，頭腦才會清醒一點。

當然，攘外必先安內。如果中美一戰無可避免，中方就必須先清理內患，這樣才能一致對外，共禦敵侮。尤其是香港那班洋奴漢奸，他們舉着美國旗招搖過市，公然叫囂「為美國而戰」，分明就是帶路黨，國法不容，天理不容，民族不容。