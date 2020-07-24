BNO居英權路徑終於正式出爐，各界反應並不特別熱烈，中方例牌強烈反對，而香港人表面上表示歡迎，實際各有盤算，畢竟移民是人生大事，回頭太難，需要精打細算，每一步都不能走錯。雖然BNO居英權不像其他西方國家移民，毋須事先聲明的大額資產及投資要求，但事實上，魔鬼在細節，對申請者仍要求有一定的財力證明，以及最初五年不能享有福利。雖然可以工作，但是若果英語不通，以往還可以在唐人街「洗大餅」，但英倫多個城市的唐人街式微，想找地方洗碗也困難。而且英國經濟日漸衰落，捨棄在香港的高薪厚職，過去從頭做起，可以說是前路茫茫，吉凶未卜。對於有財力的港人，移民後不用工作，生活任君選擇，不一定選擇日落帝國，澳洲、加拿大的政策及居住環境，可能更加適宜華人移居。

退休移民是收成期，至於年輕人用BNO移居英國，其實類同以往唐人到海外打工，一樣是要努力播種耕耘。若覺得可以逃避現在香港社會的競爭，那就大錯特錯。無論去到何地，除非你是含着金鎖匙出世，否則都要由低做起，力爭上游去建立自己的事業。立法會財委會主席陳健波曾經批評反修例事件中有人破壞社會安寧，破壞他人生活，攬炒派無權力摧毀別人的成果及收成期，這番言論隨即引起黃絲及網民追擊。崩口人忌崩口碗，可能正中一群廢青的要害吧！他們沒有為自己未來努力，反而埋怨上一代扼殺他們的未來，來來去去都是高樓價問題，怪罪別人把樓價炒高，連情侶闢室尋歡也苦無地方。

每個時代都搵食艱難，但不同時代有不同機遇，年輕人可運用上一代缺乏的科技同互聯網商機創業，成功大有人在。傳媒刻意製造悲情，誤導及煽動仇恨，居心叵測。若連播種期及收成期也混淆，這種質素去哪裏都看不見未來。