美國突然下令關閉休斯敦的中國總領館，明顯為醞釀中的中美衝突火上加油。奇怪的是，這段消息並非由兩國政府率先公布，而是以傳媒先報道閉館傳言，再加上休斯敦總領館在館內焚毀保密文件，有人報警說發生火警，出動消防車，傳媒跟進再散播開去。

美方以休斯敦總領館是中方竊取美國企業情報總部，需保護美國知識產權為理由，限令中方七十二小時內關閉，無疑是極具挑釁性，有意令中方尷尬。中方並沒有在接到通知後第一時間反應，可能曾存有幻想，以為有轉圜餘地。美方看來也未有充分準備，國務卿蓬佩奧在歐洲訪問期間，被傳媒問起只是空泛回應，特朗普在白宮答覆記者詢問，也說不出具體後着，只是籠統說可能關閉更多中國駐美外交機構，也欠具體目標。

看各方面對美方突然出招的理由解釋，也是疑點重重。流傳最廣的說法是美方因新冠肺炎疫情，從中國撤出大批外交人員，現今要重新派人進駐，中方卻堅持按中國標準檢疫，雙方談不攏，美方報復。中方官媒否認這個解釋，說外交人員入境問題仍在磋商，沒有太大分歧。美國有傳媒認為，政府突然下令關閉休斯敦的中國總領館，可能與特朗普選情告急有關。特朗普的民調最近連番下挫，競逐連任選情告急，以他的不擇手段性格，拿這些突發事件向中國挑釁，製造兩國敵對形勢，好穩固他的戰時總統地位，藉此扭轉民意挽回頹勢，極有可能。

面對美方的突然關閉通知，再加上派出消防車來散播消息，擺明是惡意挑釁，中方如何反應？西方傳媒傳出比較多的中方回應，是為求對等，中方可能要求美方關閉武漢總領事館作報復。不過，武漢總領事館人員在疫情初起時已經撤出大量人員，如果中方作此要求只是擺擺姿勢，實質影響不大。外媒這樣報道，是否故意引領中方的回應方向，使美方的損失降到最低？

北京有意見說，中方要報復美方惡意挑釁，最好是攻其無備，加大打擊力度，其中一個主張，是關閉香港的美國總領事館，此舉肯定會打亂美方在東南亞地區部署，內地網媒作了一個網上投票，結果是多數人主張關閉港館作報復。看香港不少網民回應，也是認為關閉港館對美方打擊最大。

特朗普選情告急，為求連任，在剩下的幾個月肯定會對中國作出更多挑釁，以加強雙方對峙之勢，為求扭轉民意，中方其實沒有必要掉進他的圈套，反而遠離美國大選的糾紛，等候塵埃落定更為上算。關閉港館迹近向美國宣戰，實質上影響太大，暫時應該未到中美最後攤牌這一步。