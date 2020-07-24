在極其嚴峻的疫情打擊下，社會要求港府延期舉行九月立法會選舉之聲不絕於耳。多名建制派人物相繼開腔後，港府不得不有所反應，表示會不斷評估疫情對選舉的影響並制訂各種預案，消息指，政府考慮的方案包括押後選舉，甚至可能延期一年才舉行。

延期一年當然合理。正如專家指出，新冠肺炎疫情很可能持續兩、三年，而立法會選舉除了投票當日聚集數以百萬計的選民到票站投票，之前的拉票活動同樣萬頭攢動，黑暴再起更是不足為奇。惟耐人尋味的是，理應最反對將選舉押後的反對派最近一反常態，民主派會議召集人陳淑莊忽然關心起市民的性命安全，日前聲稱任何黨派的選情都不能凌駕市民健康，促請政府盡快交代選舉安排。結果有關言論一出，又引來「抗爭派」討伐，陳淑莊惟有再改口，揶揄建制派怕輸，叫港府參考外國在疫情下選舉的經驗，簡直兩面不是人。

不要奇怪陳淑莊有這樣窩囊的反應，皆因怕輸的除了建制派，更包括泛民自己。眾所周知，反對派為了表現出自己很民主，有民意認受性，跟隨戴耀廷的指揮棒起舞，玩所謂的初選眾投。然而，水能載舟，亦能覆舟。經過一整年的黑暴衝擊，傳統泛民已沒有多少市場，取而代之的是更激進的「抗爭派」，哪管他們大部分名不見經傳，亦從來沒有在社區深耕細作，遑論有何政績，只要打出「五大訴求」、「光復」、「革命」的旗號，而且曾在黑暴當中充當暴徒，便會獲得無知選民支持。

黃碧雲已率先出局，胡志偉敬陪末席，郭家麒幾近玩完。最大贏家是黃之鋒之流及一些寂寂無聞的抗爭派素人，民主黨僅靠兩隻半瘋不癲的乳鴿撐住，老鬼冇碇企，公民黨亦只是中規中矩，一旦正式參選毫無壓倒性優勢。得出如此一張「捉蟲」的初選成績表，試問最想選舉延期的人，不是傳統泛民又會是誰？