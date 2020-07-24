美國跟中國交惡，施壓逐步升級，招數層出不窮，最新一項是要求中國駐休斯敦總領館撤走，限期三天。聽到這個消息使我浮想聯翩，看着自己所居的房子，雖然家當不多，但如要強令在七十二小時內遷出，能否辦到？想着想着，若要一切交接停當，所有東西確保無恙，委實不易辦得來，猶幸現實上也不可能有這般不近人情的土霸王，說走就要你走。

除非時光倒流，回到上世紀六十年代的香港，那時候即使有王法也不健全，有些包租婆或許就會如此仗勢欺人。我想起的是無良包租婆而非無良業主，是有原因的，事關心底裏總覺得能夠做業主的，格局總應該大一點，用以比作美國政府，是太抬舉了他們，還是粵語長片中所見，那些刻薄寡恩、性情乖戾、手執雞毛當令箭的包租婆，最像今日的白宮中人。

休斯敦的中國駐美總領館運作經年，一直相安無事，就算如今兩國齟齬，你看這座建築物不順眼，想請對方搬走，也總該提供合理與合乎人性的時限，只給三天，你道是螞蟻搬窩般容易嗎？

總領館耗用的物資定然不少，平日訂購的文件夾、A4紙、樽裝蒸餾水等等，按理還會陸續送來，但送到時恐怕大門已被封。換我作總領館負責人，統統不要退貨，由得他們送來。你就在總領館門口貼一張語氣親切的告示，敬告各送貨員，內容寫上：抱歉，我們走得倉卒，誠非所願，讓你們白走一趟了。所有貨品請轉寄北京的中國外交部，價格會雙倍支付。感謝你們多年來的忠誠服務，我們會很想念美國人民，也相信很快就能回來。朋友，今年十一月請留意電話，說不定到時候，我們又可以下新的訂單了。

大國角力不一定要用明刀明槍，有時候一紙文書，已足夠讓對方貽天下之羞。