香港疫情嚴峻，大家都感覺到，不必去到晚上六時，依老朽觀察，早上及午後堂食的市民明顯減少，一來學生放暑假；二來多咗人在家工作；三來多咗老朽呢啲自律嘅老人家，傳染病專家都話老人家染疫屬高危，好難醫得好，若然是長期病患者或「三高」者，就更加棘手，為了駛多幾年船，老朽只好暫戒堂食！

事實上，第三波疫情確來得兇猛，香港全面失守，廢柴政府防疫抗疫無不慢十拍，日前才推出室內口罩令，規定所有室內公眾地方、巴士總站及轉乘處亦要戴口罩，為期十四日，直至下月五日。一班市民都覺得口罩令來得太遲，而且政策不應豁免室外人士，也應全日禁堂食，唔通啲病菌淨係選室內，晚上六時之前堂食啲肺炎菌就會倒後褪過門而不入？

專家都鬧爆政府做啲唔做啲，其實疫情咁嚴峻，根本一出街就應罩不離口！專家話齋，其實巴士站都好多人聚集，排隊時大家距離近，難以理解其涵蓋範圍嘅準則，而且新例又多灰色地帶，譬如巴士站常見有人除罩吸煙，呢個口罩令是否可遏止有些煙民嘅陋習？老朽亦親歷其境，某次搭港鐵，車廂內一阿伯忽然狂咳，但見佢除咗個罩，然後攞張紙巾出嚟抹啲口水鼻涕，之後慢條斯理戴番個口罩！阿哥，口罩令下這是否違法？市民應立即通知有關部門執法。相信市民一般走開就算，而阿伯亦不會覺得自己有問題，呢方面政府是否應該宣傳吓，並告訴市民喺車廂內咁做係違反口罩令，會被定額罰款二千元，亦可處以最高五千元嘅第二級罰款？

口罩令讓人覺得執法有灰色地帶，亦令人質疑執法寬鬆，能否收阻嚇作用，令人存疑！政府依家抗疫毫無章法，見步行步，疫情一失控，就跳出來廢噏「不排除加辣」，失驚無神又關呢度又閂嗰度，權威到冇朋友，而其實每次都一塌糊塗，講完冇耐就變箭靶！