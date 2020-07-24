廿一世紀全球人口到底是繼續增加，還是有其他變化？新世紀人口推算，全球現時約七十八億人口會上升，美國華盛頓大學一批學者做研究，發現全球人口將在二○六四年達到九十七億人高峰後逐步回落，主因是婦女生育率下滑減少新生人口。推算到二一○○年，全球人口約八十八億，內地人口將只餘七億三千多萬，台灣人口更會大減一半至一千一百萬，全球國力排名會因人口增減重新洗牌。該研究報告刊載於英國醫學期刊《刺針》內。

不要以為人口多就是國力強，國家人口不斷增加，耗用社會資源就會大，民生所需缺一不可，造成政府行政及財政壓力，還有一個極嚴重的後續負擔，就是人口老化時的開支無法估計。該報告指，二○一七年全球人口前五位依序是中國的十四億，印度十三點八億，美國三億二千多萬，印尼二億六千萬，巴基斯坦二億多。推算到二一○○年，印度會擁有約十一億人，成為全球人口最多的國家；尼日利亞約八億成為第二；中國七億三千多萬人降到第三；第四及第五為美國三億三千萬及巴基斯坦二億五千萬。研究預測，人口大國的排名變動，會影響各國的國力排名及國際影響力。

需要留意一點，人口沒有退減的國家，將有一連串的社會負擔，出生率雖然可以維持這些國家未來的人力補充，但年代愈久，人口老化帶來的負擔就會愈大，政府投資在照顧老人生活的開支也會愈高，但同時需要儲備一定資金培育新一代，變成了一條擔挑兩邊也加重，拖累這些國家的發展能力。

預測二一○○年人口的數據，發現印度、巴基斯坦及美國變化不大，印度更成為人口最多的國家，以現時印巴兩國的經濟能力，能否滿足到國民生活無憂的基本需求？美國人口老化加劇，消費品需求減少，最大消費市場地位轉弱也為該國對外關係及美元帶來壓力。