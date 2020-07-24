中共十八大之後，內地掀起反腐風暴。而風暴眼就是從山西開始，省委常委半數被抓，號稱「塌方式腐敗」，被中央定性為政治生態遭到嚴重破壞。其後，官場整肅呈雷霆萬鈞之勢，遼寧、四川、江西、河北都陸續查辦了群體性腐敗窩案，產生極大震懾。

近期又一場反腐風暴席捲山西，三天之內金融領域五位廳局級官員倒下。七月十八日，山西省農村信用社聯合社的一、二、三號人物同時被拿下，包括原黨委書記兼理事長崔聯會，副書記兼副理事長、主任邢亮喜，專職副書記兼副理事長王忠澤；十九日，山西省地方金融監督管理局局長、金融工作辦公室主任竟暉被查；二十日，原中國銀監會山西監管局局長張安順落台。

與眾多省部級「老虎」相比，廳局級官員本無甚分量，但山西金融窩案卻受到高度關注。其一，連續三天查辦五人，頻率密度罕見，令人眼花繚亂。其二，數額巨大，竟暉家中搜出現金數億元，有望打破原國家能源局副司長魏鵬遠的貪腐紀錄。其三，被查的五人分別代表了三方力量，山西農村信用社是省屬大型金融機構，貸款餘額達五千多億元人民幣，下轄八十九家農商銀行。張安順、竟暉分別是中央派駐山西和山西本省監管金融的首席負責人，他們被連鍋端，說明整個金融生態出現嚴重問題。

值得注意的是，竟暉本是重點培養的年輕幹部。山西塌方式腐敗中，呂梁是重災區。一五年竟暉以省金融辦副主任身份空降呂梁市委常委、副市長，是救火隊員之一。在當時山西的環境氣氛下，能擔此重任，必定是經過了千挑萬選。如今卻被一劍封喉，亦說明政治生態重建之艱難曲折。

當前內地經濟不景氣，金融亂象頻生，金融領域犯罪大幅增加。新冠肺炎疫情更是對銀行業造成重大影響，直接觸發了一些潛在風險提前爆雷。從第一季度開始，國務院金融穩定發展委員會就安排各省構建金融監管協調機制，由人民銀行省級分行牽頭，中央派駐地方的銀保監局、證監局以及該省的地方金融監管局等聯合參加，既共享資訊數據，又相互牽制監督。

山西事件則印證了風險的嚴重性，腐敗窩案幾乎涉及各個部門。鄰近的內蒙古也發生了類似窩案，原中國銀監會內蒙古銀監局局長薛紀寧和劉金明、賈奇珍等三人被「團滅」。防範金融風險是當前中國的三大戰役之一，直接經手信貸的省市金融機構是重中之重。山西此次如此雷厲風行地快刀斬亂麻，不排除後續骨牌效應波及其他省份。

內蒙古與山西一樣，都是煤炭為支柱的資源型地區，其儲量超過山西，居全國第一。今年以來，內蒙古提出「倒查二十年」，清查本世紀以來煤炭行業腐敗問題，並將此定為污染政治生態的最大毒瘤和源頭。內蒙古能源發電投資集團、煤炭地質勘查集團、霍林河煤業集團、怡和能源集團等多家煤炭巨頭的一把手以及多市的煤炭局局長被查，力度不遜於前幾年的山西。反腐進一步從省部級向下延伸。