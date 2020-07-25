產評：抗疫無方如何救　港經濟蕭條堪憂

一波未平一波又起。近兩年中美貿易戰推冧香港貿易業，持續逾年的社會動盪和今年以來的新冠肺炎疫情，更將旅遊、零售和餐飲業統統打垮！可惜港府管治水平並沒寸進，施政堅離地兼慢三拍，抗疫工作缺失，釀成眼下第三波疫情大反彈。更不幸的是，中美關係不斷惡化，一旦傳來炮火聲「趁病攞命」，重創內地經濟，香港頓失靠山之餘，作為中國資產境外定價中心的港股勢將難逃一劫，樓市更屬高危，港人只有無奈愁對危城！

香港經濟（本地生產總值，GDP）首季錄得負增長百分之八點九的歷史紀錄後，次季既是疫情第二波高峰，收縮幅度再創新高幾無懸念。第三季疫情大反彈，經濟再陷大停擺，下半年的經濟展望勢要再向下修訂。

商家做生意看前景，止蝕斬纜乃自保之途。畢竟港府的保就業計劃難無了期施行，企業更不可能藉此完全封蝕本門。不少企業已食老本超過一年，下半年仍未見曙光的話，年關前多半被迫結業或倒閉收場。四至六月香港失業率升至百分之六點二，創近十五年新高，為數廿四萬的失業大軍只怕尚未見頂。

貿易戰和社會動盪，傷了香港經濟的筋骨；新冠肺炎疫情這個急病沒好好控制，就讓香港經濟繼續失血。香港淪落到汪羸孱弱，都拜港府長期管治無方，虛耗老本，底子積弱，繼而低估疫情，豁免檢疫措施如讓疫源長驅直入，港人零收入的日子尚要捱多久？經濟冰封後全面崩潰，看來是避無可避！

奈何當前更大的危機，是中美關係不斷惡化，金融戰以至實彈戰爭如箭在弦，不但衝擊兩制，一旦火燒一國，後果不堪設想！回歸以來，香港歷劫都由內地送「大禮」打救，若中國成為戰爭主角，自顧不暇，還有多大力度打救香港？

坐昧先幾之兆，必貽後至之誅。疫情翻頭，振興經濟先機已失。如今市面靠中企來港上市挺住金融業支撐，可隨着美國劍指香港金融中心地位，港股山雨欲來，外資手起刀落，只怕非中資獨力可以力挽狂瀾。

港股危危乎，港樓豈能獨強？今年以來商用物業如寫字樓及商舖市道已進入冰河期，豪宅市道亦已率先冧棚，收租一族叫苦。地價持續回落，樓價難再離地。這些年高峰入市的小業主，即使利率仍低企，收入不繼如何支持供樓負擔？可見業主、僱主、打工仔、退休一族，無不寢食難安。氛圍如是，只怕一個巨浪翻來，香港經濟將死無葬身之地！