功夫茶：病毒飄洋過海　香港中門大開

天有不測之風雲，人有霎時之禍福，以前啲人以為行騎樓底戴頭盔好安全，依家如果出街冇戴口罩，恐怕避唔過新冠肺炎。尋日又多咗一百二十三宗確診個案，累計病例達二千三百七十二宗，連續三日破百創新高。

功夫茶留意到八宗輸入個案，其中三個係菲律賓海員、一個係印度海員同埋一個印度空中服務員。呢啲絕對唔係巧合，疫症全球流行，冇一處免疫，尤其是南亞地區，衞生標準比較落後，菲律賓、印度同埋印尼直頭係高危地方。海員飄洋過海，乜嘢地方咩人種都有機會接觸，中招機會更加高唱入雲啦！有啲人仲四處留情，尋花問柳，惹埋啲椰菜花玫瑰各地風土病毒上身，上岸又當人情手信送畀當地嘅情人甜心，然後再藉一啲「社交」接觸散播畀其他人。四海之內皆兄弟，原來係咁解！

香港政府真係當正各國海員係兄弟，入境冇托手㬹，直頭中門大開，話就話實施強制檢疫隔離十四日，但有三十三類人士獲豁免，海事處證實咗，差唔多一萬名海員獲得豁免強制檢疫，即係話一落船唔使隔離，只係進行十四日醫學監察，有唔舒服要呈報。講就咁講，有幾多人咁乖仔遵守吖，即係任呢一萬人周圍走，如果係隱形病毒潛伏者，打個乞嗤，病毒就好似仙女散花，散播附近，人人有份，而且中咗招自己都唔知，所謂不明源頭，可能就係咁嚟囉！

香港明明有一排冇乜本地個案，點解又突然爆到七彩，專家懷疑就係免檢疫人士傳播病毒，有睇新聞都知，南丫島附近海面六艘貨船，各有一名船員確診被隔離，又畀人影到有海員上岸冇戴口罩。港大感染及傳染病中心總監何栢良直斥政府准外地船員換更可以豁免檢疫，容易將病毒傳入本港，做法好似無掩雞籠，「有常識都知會出事」。

呢位何醫生真係有所不知，香港啲高官如果有常識，就唔會畀人叫廢官啦，元首級待遇，小學雞表現，高薪低能出晒名，靠佢哋把關抗疫防病毒入侵，就等於搵吳三桂守山海關，最終就係引清兵入關，一鋪清袋嘅清呀！

政府高官真係好似吳三桂翻版，手指拗出唔拗入，冇諗到取消檢疫豁免，反而向自己人開刀，話如果疫情持續惡化，唔排除實施「禁足令」禁止市民外出。呢，咁遲啲會唔會有奇景，周街都係來自各地各色人種嘅海員開派對，聽見不漏洞拉、爹你媽你，多過聽廣東話。嘩，蘭桂坊啲女咪畀啲南亞佬溝晒，一夕風流，佢哋就快活，而且快閃，留低恐怕唔只新冠病毒，好多BB一出世做孤兒，唔知去邊度搵爹哋。一樣米養百樣人，香港啲高官應該係食塞米大，諗埋啲嘢都唔嗅米氣嘅！