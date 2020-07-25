世界視線：特朗普只求連任　對華政策欠章法

中美惡鬥不斷升級，美國國務卿蓬佩奧向中國全面開火，稱不能再把中國當作正常國家看待，呼籲盟友合力對抗北京。對於特朗普政府對華的強硬姿態，美國內部普遍認為，這是特氏出於十一月競選連任的策略需要。

即使站在美國以至整個西方世界的立場看問題，對中國崛起的擔憂無疑是與日俱增，但特朗普的對華政策沒有一套整全的概念和統一的步調，「即興」意味甚濃，可以說，美國內部的普遍共識是遏華有理，但由特氏做「反華司令」，卻是「人謀不臧」。

以美國突然關閉中國駐休斯敦總領事館為例，當局的解釋是總領事館是中國的「情報中心」，但並未提供任何實質證據。參議院情報委員會成員安格斯‧金坦言，他不知道最近中方有甚麼新的情報活動，讓特朗普政府作出有關決定，質疑到底是真的為了對抗中國，還是與大選有關。

其實，一個國家的使領館身兼情報工作，早就是公開的秘密，美國駐港澳總領事館，人員數目過千，要說全部負責簽證及相關「外交」事務，誰也不會相信，華府指摘別國外交機構從事「情報活動」，明顯是賊喊捉賊。如今中方決定關閉美國駐成都總領事館而非駐港澳總領事館，顯示中方仍然留有一手，確保如美方有進一步行動，自己仍然有牌可打。

事實上，人們可以看到，特朗普並非像前國家安全顧問博爾頓，反華出於意識形態，剛好相反，特氏反華只是出於短線政治利益，由盛讚中國國家領導人、據聞甚至低聲下氣求中國多買農產品助他勝選，到現在徹底翻臉，眉頭也不皺一下，誰知他一旦僥倖連任，會不會再次「打倒昨日的我」，這就難怪以德、法為代表的歐盟，在對華立場上更多是「姿勢勝於實際」，主要是做給美國看。然而話又得說回來，歐洲無論在文化抑或制度上，天然地跟美國多於跟中國親近，一旦換了拜登上台，對歐洲盟友不再那樣簡單粗暴，前者很可能更齊心地登上美國的反華戰車，屆時北京可能更難對付。