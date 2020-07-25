正論：中美博弈尋常事　見招拆招不卑亢

世界正處於百年未有之大變局，中美博弈不以人的意志為轉移。美國日前突然要求駐德州休斯敦的中國總領事館在七十二小時內關閉，中國終於作出反擊，除了提出正式抗議，表明不會閉館，同時撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，限七十二小時內關閉。雙方你一拳我一腳，擺出劍拔弩張的姿態，但只要明白各自立場，當知這種態勢必會持續，中國只需見招拆招，沉着應對，哪管風雲色變，大可視作尋常。

眾所周知，美國駐成都總領事館曾與轟動中外的「王立軍叛逃事件」有關。一二年，前重慶副市長兼市公安局長王立軍逃進該館尋求政治庇護，最終滯留一日後離開，其後被判叛逃罪成；他另涉包庇前重慶市委書記薄熙來妻子薄谷開來殺人等。今次北京選擇此館作為報復對象，與其規模與休斯敦中國總領事館相若固然有關，但亦不排除一雪當年收留叛逃官員之恥。

姑勿論如何，今次事件由美國挑起，中國不反擊無以向十四億國民交代，現在不過是以牙還牙而已。另一方面，北京已向美國提出抗議，休斯敦總領事蔡偉亦表明不會按美國要求閉館，而閉館期限在本港時間今日凌晨五點即告屆滿，若中方堅持不撤出，美國向使館人員下驅逐令，甚至派聯邦人員以至軍隊硬闖，勢必引發更大的外交風波，中方將如何應對？

顯而易見，美國挑起今次的閉館風波，急欲試探中國底線的目的彰彰明甚，若能徹底惹怒北京，讓北京作出更大的報復，更是正中其下懷，這樣便有藉口對中國實行更大的壓制甚至動武。從現在北京的反應觀之，明顯清楚美國的用意，雙方的角力雖然不會停止，但在北京的克制下，應該不可能發生更難收拾的局面。剩下來便是考驗雙方的耐力與智慧，只要中方一直沉住氣，另一方便難以搞出更多花樣。

明乎此，美國各種挑釁和施壓不會停止。國務卿蓬佩奧放出狠話，直指不能再把中國當作正常國家看待，呼籲盟友合力對抗；又使出兩面三刀手段，企圖將中國政府與中國人民分開，誇人民貶政府，藉以挑撥離間。其言行雖然幼稚，但並不令人意外，而且可以預期類似的言行陸續有來。事實上，美國視中國為敵已是毫不掩飾的事，也是守成國家與新興國家競爭的必然結果。

兵來將擋，水來土掩。美中貴為全球第一及第二大經濟體，本來已是互相競爭的關係，政治體制、文化差異及宗教信仰不同，更注定雙方存在難以磨合的分歧。過去中國國力不如人，無能力跟美國正面硬碰，只能韜光養晦，處處忍讓，適逢九一一恐襲令美國深陷反恐泥沼，不得不推遲對付中國的計劃，變相為中國贏得十年休養生息的機會。隨着中國國力不斷提升，經濟體積不斷增大，如今已儼然龐然大物，已非美國能夠輕易擊倒，山姆大叔的不安全感與日俱增，處處與中國為敵，可謂不足為奇。

這是美國的霸權天性使然，不會容許有人在其臥榻之旁鼾睡，「中國威脅論」已植根於美國領導層心中，即使未來由民主黨執政，遏華政策也不會有絲毫改變，甚至因為民主黨更能與盟友溝通，反而一改特朗普主政下的離心離德，讓他們更能團結一致將槍口對外。

由是觀之，中國必須做好萬全準備，既要預備特朗普為求連任不按情理出牌，輕則關閉更多中國駐美領館，重則跟中國完全脫鈎，甚至在南海、台海等地與解放軍兵戎相見；同時更要調整一旦由民主黨上場的中美政策，期間更有必要趁中國抗疫成功與歐盟加強關係，全速發展「一帶一路」。

一言以蔽之，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。這個「犯」字不是主動挑事，而是自我防衞。在波譎雲詭的國際大氣候下，儘管國家領導人一再強調無意稱霸，「中國夢」絕不是「霸權夢」，不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位，但不論說得多麼情真意切，對中國不懷好意者、持有偏見的西方國家根本不會相信。

美國前國務卿基辛格說過，中美除了合作別無選擇，雙方均承受不起發生衝突的代價，這是智者之言，問題是，今日的美國是否還有智者。故此，中國既不可盲目樂觀，也不宜過分悲觀；既不可妄自尊大，也不宜妄自菲薄，最重要是知己知彼，將中美博弈視為尋常，可以讓的不妨讓，不能讓的絕對不讓，超出底線的更要反擊，這樣才能以理服人，百戰不殆。