神州觀察：能量飲品作包裝　新型毒品不勝防

經人工化學合成而來的新型毒品近年愈趨氾濫，而為了更好地迷惑大眾，新型毒品的款式包裝亦在不斷推陳出新，及更加善於偽裝。深圳龍崗警方近日搗破一個吸毒及販毒網絡團夥，揭發將俗稱「迷姦水」的毒品包裝成「能量飲品」銷售圖利，叫人防不勝防。

警方於本次行動中繳獲逾百瓶迷姦水，包裝卻與一般的能量飲品無異，犯罪分子原本打算趁今年暑假向青少年市場主力推銷，若然成事，不知又將禍害多少人。經查該批飲料中添加的「γ-羥基丁酸」乃國家管制類新型精神活性物質，簡稱GHB，內地則稱「咔哇潮飲」，屬於一種中樞神經系統抑制劑，可令人短暫失憶乃至失去意識、昏迷，喪失反抗能力，嚴重更可致人死亡，常被不法分子用以迷姦女性。

迷姦水近年在內地一度相當熱銷，且宣稱不含酒精，以至成為網紅飲料，銷售渠道覆蓋全國數十省區，堪稱瘋狂。事後揭發相關飲料涉嫌標示虛假成分，負責質檢的有關機構亦「將錯就錯」，並無作GHB成分檢測，於是一款危害極大的毒品飲料就這樣堂而皇之地被推向市場，想想真是可怕，不免叫人懷疑還有多少新型毒品被這樣如法炮製，至今仍無從監管？更需看到的是，當初雖經多方大力查禁，迷姦水卻無法根除，各種「換裝」毒品飲料仍在肆意荼毒社會，本次遭查獲的或只是其中一個變種。

江蘇南京警方早前公布破獲一宗大型網絡製售毒品案，涉案多達九百多人，且遍及多個省份，發展成製造、包裝、二級代理、三級代理等龐大產業鏈。當中繳獲的新型毒品「聽話水」，據稱只需一滴就能讓人瞬間失去意識，進而挖出多宗強姦及強制猥褻女性案；該款毒品中同樣被驗出含GHB成分，及可偽裝成餅乾、糖果等，不僅增加監管難度，勢將令更多女性淪為受害者。

新型毒品又稱作「實驗室毒品」，說白了，就是販毒集團為逃避政府管制打擊，對現有的化學合成毒品進行化學結構的部分修改或創新，從而得到一種新精神活性物質，並「與時俱進」地根據不同地區、用戶的需要及各國法律管制措施，製造不同外觀、藥性的新產品，乃至被查到亦難界定是否毒品。這對追求新奇刺激卻又缺乏分辨及自控力的青少年來說，無疑更具危險性。

事實上，內地未成年人士涉毒案近年已成為十分突出的社會問題，新型毒品亦在以各種巧妙偽裝入侵孩子們的世界。內地公安部早前曝光了多款專門瞄準中小學生的新型毒品，諸如「彩虹糖」、「曲奇餅乾」、「致幻郵票」等，光怪陸離的背後卻都暗藏危機，政府加強監管打擊責無旁貸。