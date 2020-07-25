新冠肺炎疫情帶來全世界的，是可與上世紀三十年代相比的經濟大蕭條，應對之策便不能只如二○○八年金融海嘯時的貨幣量化寬鬆，因為經濟供求失衡與經濟關閉的影響不同，後者更為嚴厲，關閉歷時較長的話，會把經濟的各個關連打破，不易恢復。最佳的應對方法是全球各國齊心合力，先治疫情，再救經濟，不能單打獨鬥，或以鄰為壑，相互嫁禍，使經濟衰退演變為政治衝突，政治衝突更打擊防疫治疫以及恢復經濟的努力。

中美作為全球最大的經濟體，兩國聯手，足以帶領各國克服新冠肺炎疫情，推動經濟復甦。中國願意，也作了眾多支持國際的措施，特別是在十四億人口的國度抑制疫情，不使之向外擴散，已替全球社會與經濟奠下一個極好的基礎。可惜美國不此之圖，反而在國內放棄防治疫情，導致失控，成為全球最大的疫地，威脅其他國家；在國外則無賴地攻擊中國，製造糾紛，阻礙國際防疫治疫的合作，使疫情蔓延，衝擊全球的經濟，引發發展中國家的各種困難，把全球陷於嚴重的政經和人道危機之中。

中國是建設的，而美國則是任意破壞，意圖亂中取利，少數政客也忽視美國大多數人的性命財產。這樣的國際形勢與傾向，無論美國怎樣操縱國際媒體，始終瞞不過各國政府以及群眾的智慧，也與他們的利益嚴重牴觸。

美國反華的政治陰謀在窮兵黷武的恐嚇下能夠維持多久呢？一旦壓服不了中國，曠日持久的話，單只美國內部能夠支撐特朗普的政權多久呢？經濟衰退，傷病死亡者眾，用軍警鎮壓民眾，便會走上納粹之路。但美國民眾烏合，美國的民粹愛國主義也如暴民，沒有意志和韌力，比不上納粹所依賴的普魯士精神。而特朗普一類右派領袖，靠的是媒體造勢，本質是投機牟利，與軍方和其他精英關係不佳，不易團結一致，把美國的政體變成獨裁和好戰。

美國的經濟已大不如第二次世界大戰前的百年積累，去工業化與負債運行雖然可靠地大物博的基礎支持，但戰事一久，對峙過甚，社會經濟未必可以維持穩定。美國內部的種族動亂會再起，靠軍警鎮壓可以嗎？在美國的破壞和動輒制裁動武下，世界正面臨巨大的威脅。美國攻擊已不單是中國的問題，而是關乎世界能否和平發展，克服疫情與蕭條。

中國只要堅守國門，憑軍民團結，應可卻敵並反制打擊美國。美國疫情失控，守不了多少時間，國際亦不會助美攻華，中美之戰便熬下去，看各自能耐。