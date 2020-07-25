特朗普政府發起的中美貿易戰，正在向關乎中美國家命運方面發展，正在向經貿、科技、金融、外交、軍事領域擴散。

老美擺出「不獲全勝，決不收兵」的架勢；中國則是針鋒相對、堅守底線、步步為營。老美是發起方，故氣勢洶洶、張牙舞爪，遇到中國的抵抗，就擴大戰線，多方用兵，讓中國應接不暇。先逼北京在最弱的環節或誤以為「不妨讓步」的地方被打破，形成「慣性」，就步步進逼，試圖多處得逞，不斷削弱中國的實力和堅守底線的意志，最後打垮中國。

事實上，過去兩年，中美貿易戰老美頗有收穫，而北京在談判中「前恭後倨」又再轉「恭」，簽署了明顯向老美讓步的首階段協議，令老美頗為得意，故又拿抗疫說事，拿香港問題說事，拿南海問題說事，拿華為等中國企業「危害了美國的國家安全」說事，拿中國駐美外交機構「侵害了美國知識產權及公民隱私」、成為「中國在美進行顛覆活動的中心」說事，在政治、外交、經濟、軍事上發起全面進攻。

美國人的算盤是，在全面進攻壓力下，北京即使不全面敗潰，也會在某方面敗潰，令老美在貿易戰第二輪談判中撈到更大的好處，這是削弱中國最現實的戰役，可為今後進一步削弱中國的經濟、科技、金融、軍事力量，奠定基礎。

然而，美國再狂妄，也不會夢想一夜之間、一次戰役，就能把中國擊垮，它知道這是一場持久戰，在戰略、戰術上要頗費周折；它知道現在的中國不是清末民初的中國，不是國民黨時期、離開了老美就活不下去的中國，更不是被老美徹底打趴下後雖然在經濟上可「向老美說不」，然在老美威逼下不得不簽《廣場協議》的日本。

其實老美知道，以中國目前的實力，無論在哪方面開打，老美都佔不了多大的便宜，然而，它就是要「博一博」，對中國會服軟讓步，心存僥倖之心也。