對於美方蠻橫要求中方關閉駐休斯敦總領事館，有種意見認為中國沒有必要跟隨瘋狂的特朗普政府起舞，應保持戰略定力，以負責任的態度處理對美關係云云。聽起來似乎有點道理，美國政客為了選舉而瘋狂，中國沒有這方面的壓力，自然沒有必要跟隨瘋狂。但問題是，人家已欺負到頭上來了，自己如何保持戰略定力？難道還能息事寧人？

即使是小國，面對如此蠻橫無理的外交欺凌，也不可能逆來順受，何況中國號稱大國崛起，更不可能任人欺負而毫無動作。古人早就告訴我們，「奉之彌繁，侵之愈急。以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。」遏制中國已成為美國基本國策，不管中方如何退讓，如何保持戰略定力，美方都不會收手，只會得寸進尺。所以，中方唯一選擇就是針鋒相對，以牙還牙。

很簡單，美方關閉中國駐休斯敦總領事館，中方則關閉美國駐成都總領事館，這就是以牙還牙。如果中方再高明一點，本來可以參考當年俄羅斯的做法，讓中國網民投票決定關閉哪間美國領事館。有美國政客誣指中國駐休斯敦總領事館是龐大的間諜網絡中心，實際上美國駐港澳總領事館才是如假包換的龐大間諜中心，若根據中國網民的民意，該領事館恐怕也要開始燒文件了。

有人也許認為，關閉美國駐港澳總領事館的提議未免太激烈。其實不然，中方不出手則已，一出手就必須擊中對方要害，而駐港澳總領事館正是美國要害所在，中方拿它開刀有何不可？事到如今還有甚麼好顧慮的？反正美方已取消香港的所謂特殊待遇，中方取消美國在香港的特殊地位，不正是禮尚往來嗎？

沉默不是懦弱，忍耐不是麻木。過去中國韜光養晦，忍辱負重，是因為實力明顯不如人，情有可原。而今天中國已非吳下阿蒙，當然不可能再委曲求全，反制措施陸續有來。