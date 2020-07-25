中英雙方近期因為BNO居權問題互相發炮，中方批評英方單方面決定給予合BNO資格的港人居留權，是違反《中英聯合聲明》，並誓言反擊，其中一個可能性是不承認BNO是有效的旅遊證件。此消息一傳出，立即引來議論紛紛，網民覺得中方只是靠嚇，指出香港居民出入境是靠身份證，並非靠護照，而且從來返內地都是使用回鄉證，實際使用BNO的機會少之又少，況且英國居留權不需要手上持有實體護照，即使過期或遺失亦合資格，故此制裁BNO未必造成實際影響。

中方被指是放空炮，但事實並非如此，中國是香港的主權國，能夠在特區實施國安法，證明北京想做的事，即使國際輿論與香港有聲音反對，亦不能夠阻止。倘若中央政府不承認BNO為有效旅遊證件，特區自然要跟隨，實際執行並不困難，航空公司需要登記及核對護照，可以拒絕乘客以BNO登記，或者拒絕售賣機票。任誰要在中國境內營商都必須遵守中國法律，如果中方真是出招，在香港境內BNO便等於一堆廢紙。

其實BNO本來便是歷史副產品，英國親手放棄香港，更加第一時間修改國籍法，背棄港人，把沒有居權的BNO視作臨別紀念品。英國不懷好意，回歸後還留下不少爛攤子，埋下地雷炸彈逐漸爆發。現在裝好心招呼港人過去居留，除了是吸納資金及優質人才，亦有分化香港人的企圖。

《中英聯合聲明》這麼多年來備受冷待，中方有自己國策，英方有政治圖謀，雙方都沒有擺出實際尊重的態度，只是偶爾拿來當擋箭牌或攻擊武器，現在又被擺上枱，實在令人啼笑皆非。BNO居權風波仍在發酵期，未知有多少港人舉家赴英，對香港造成的影響亦未能估計。有說天朝態度是留島不留人，現在對BNO居權的強硬態度，看來是政治角力多於實際政策了。