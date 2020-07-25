當日武漢封城，全國精英醫護人員奔赴當地作出支援，以性命相博，最終令疫情受控。今日香港幾近成為全國疫情震央，確診病例每日破百，公營醫療系統隨時崩潰。有傳港府向中央求助，必要時派遣內地醫護人員來港，惟消息還未得到確認，先激起本港一班醫護人員反彈，繼而被政客上綱上線，讓人再次見識何謂政治凌駕人命。

先是香港護士協會發聲明反對，稱此舉不符合香港有關規定；繼而是香港醫學會會長蔡堅給出理由：香港醫護使用英文交流，內地講普通話寫簡體字；接着是本土派政客朱凱廸大做文章：香港醫護正腹背受敵，一邊擔心本地系統爆煲，一邊要頂住中共以幫手為名，衝擊香港專業系統。既指內地醫護在港沒有認證資格，更扣上「一國一制」的帽子，唯恐天下不亂。

眾所周知，本港醫護為了維護小圈子利益，築起銅牆鐵壁，牢不可破，連港府欲增加海外醫生都阻力重重，遑論引入內地醫生。而內地醫護時有貪腐或醫療醜聞，對很多港人來說，的確欠缺信心。但問題是，現時病例以每日破百宗的速度增長，醫管局千餘張隔離病床早就爆滿，儘管不斷加床，但其他重症患者同樣需要照顧，這樣下去，公營醫療勢必徹底冧檔。

若內地真的派醫護人員來港，必定是有經驗的國家精英，皆因此舉既可省靚內地醫護招牌，又可顯示中央關懷香港。所謂非常時期用非常手段，資歷認證必有方法解決，怕只怕本港政客及醫生不理病人死活，為反而反，甚至又以罷工要挾，屆時本港勢必死多兩錢重。

香港總有一些人政治上腦，對國家所有德政一律視之為陰謀，嚇人嚇自己。國家醫護人員連歐洲都曾出訪馳援，歐洲沒有認證問題，偏偏同在一國之內的特區卻諸多聲氣。一旦公營醫療爆煲，不如請這班政客叫英國派人來幫忙，看英國佬是否睬你，好嗎？