美國白宮對世衞組織恨之入骨，但被人記恨不一定是壞事，智者很多時都讓愚人看不順眼，因為愚人會嫉妒你的能力。世衞中人當然不是算無遺策，在新冠肺炎疫情爆發初期，因為資訊不足，確曾有點輕敵。但他們錯而能改，及後很快就能掌握最新狀況，預見能力讓我由衷佩服。

今年二月，一支世衞專家小組到中國考察新冠肺炎疫情，回程後召開發布會，該團的團長艾爾沃德明言：「如果我感染了，我希望在中國治療。」他講這句話的時候是在二月二十五日，當時美國的疫情尚未大規模爆發，白宮仍好整以暇。很多人甚至認為艾爾沃德言過其實，是在擦中國鞋。

但如今看來，不由得不稱讚艾爾沃德的精明，環顧全球各個大國，沒有一個防堵和治療新冠肺炎病毒，能有中國般的效率。今次的疫情最先在中國武漢爆發，數月前，當地還像是人間煉獄。但假如你今天問香港人，在疫情下有兩處地方隨你選擇，要麼避居武漢，要麼留在本地，恐怕真有部分港人會告訴你，他們寧可到武漢避疫，更莫說是到深圳、上海這些更安全的城市了。

當日在發布會上，艾爾沃德還有另一句話，可惜傳媒甚少引述，故為人忽視。他指着中國確診人數拾級而下的統計圖表，敬告世人，說擔心「有人看到中國的數據，會產生虛假安全感」。這個意思你能聽明白嗎？就是說你別看到武松赤手空拳，只消一盞茶工夫就能打死一隻老虎，便以為自己走進深山密林也一樣無懼。要知道武松能夠做到的事，不代表你也能夠。

事實上，中國用的是「全國體制」，上行下效，如臂使指，故迅即就能撲滅危機。世界不少地方號稱擁護自由，人民不愛受拘束，對這些國度，世衞老早預見到，他們想學中國般的防疫效果是學不來的。