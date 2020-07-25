疫情失控，市民心慌！老朽聽新聞，每聽一次「確診」，內心就起一次疙瘩，自不然又起身去廁所洗吓手！人老，畢竟心力虛，想當年沙士肆虐時，老朽都仲十分抗拒戴口罩，依家罩不離口，手不停洗，心態變晒！

本地疫情兇險，目前確診人數已逾二千，每日都有好幾十宗至逾百宗確診，有專家估計會有成四千宗確診。依家死亡人數都成十六人，而危殆人數有成三十多人，你話對住呢個疫情，唔驚就假！尤其是社區啲隱形帶菌者，你都唔知幾時驀然回首，肺炎病毒已在商場食肆某個地方！廢官又話，若禁聚令「加辣」都未見有效，不排除研究關閉商場，考慮規定酒樓等全日不准堂食！

喂，係就爽手啲，發現問題就要討論辦法去貫徹落實！阿爺老早已指出，議而不決、決而不行係領導嘅大忌！今次第三波疫情之所以咁猛，就係堵塞漏洞塞啲唔塞啲，甚至該塞嘅冇塞，遂使「千里之堤，潰於蟻穴」，小事不慎而釀成大禍。英國有首民謠，說一枚鐵釘毀掉一個王國，幾有警世作用：少了一枚鐵釘，丟了一隻馬掌；丟了一隻馬掌，翻了一匹戰駒；翻了一匹戰駒，傷了一位騎士，敗了一場戰役；敗了一場戰役，失了一個國家。而香港廢官防疫抗疫漏洞百出，疫情怎可能不會一發不可收拾？

港大醫學院院長梁卓偉經分析後發現，這波疫情本地個案嘅體內病毒與四、五月時嘅個案不同，相信並非源於早前本地個案隱形傳播鏈，而係來自最少三個輸入源頭，估計係獲豁免檢測嘅機組人員、海員等感染的士司機，而司機再經坪石邨的食肆交叉感染，造成社區爆發！

廢官又再議而不決、決而不行，封得呢個洞，又塞少另一個窿，論論盡盡，醜態百出，仲唔聽專家建議去填補漏洞！仲有呀，要及早訂購疫苗，咪到時又得把口「全球搜購」！生為港人，何其不幸，常被玩殘！